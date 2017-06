Király Gábor keményen üzent az andorrai veszteseknek

Egy éve még a franciaországi Európa-bajnokságon bemutatott bravúrjáról és a mackónadrágjáról beszélt a világ, most a Magyar Nemzetnek adott interjúban emlékezett vissza az EB-sikerekre és a tornát kísérő szurkolói eufóriára. A Haladásban 41 évesen is futballozó, sőt nemrégiben a szerződését két évvel meghosszabbító kapusnak természetesen az utódok és egykori csapattársak andorrai kudarcáról is volt véleménye.

Király Gábor szerint a franciaországi élmények kitörölhetetlenek, aki az Eb-t átélte, az nyugdíjas korában is mesélni fogja az unokáinak, akkor is azt mondta azonban, hogy az Eb egy nagyon szép állomás volt, de tovább kell épülni a csapatnak.

"Ősszel visszavonultam, így nem tudok nyilatkozni a közegről, már én is csak szurkolóként látom azt, ami történik. Az andorrai mérkőzésen azt gondolom, nem csak a hibák jelentették a problémát,

a hozzáállás okozott csalódást. Szerintem ezen kell változtatni"

- mondta a 108-szoros válogatott kapus, de hozzátette, nem tudja, mi történt bent, játékosként még látta, hogyan edz a csapat, miként viselkednek a szállodában vagy utazáskor, amiből lehetett volna sejteni, hogy problémák lesznek.

"Egy biztos:

nemcsak beöltözni kell magyar válogatott játékosnak, hanem a szívedet is ki kell tenni a pályára.

Szó szerint, mert nem egy klubot képviselsz, hanem egy nemzetet" - üzent Király az utódoknak.

