Magyar játékosnak is juthat szerep a gigantikus futballüzletben

Az átigazolási hírek már a szórakoztatás részei lettek, és annyi a pénz a futballpiacion, hogy ma már 100 millió eurót könnyen ki tudnak fizetni egy futballistáért, de van olyan szegmens, ahol helyük lehet a magyar tehetségeknek is - mondta az InfoRádiónak Dénes Ferenc sportközgazdász.

Óriási pénz áramlott az európai futballba az elmúlt három-öt évben, részben a nem profitorientált arab vagy kínai befektetők révén, másrészt a Premier League új televíziós szerződése pumpált hatalmas mennyiségű pénzt a piac egyik szegmensébe, és az átszivárog mindenhová - mondta az európai labdarúgópiac felbolydulásáról Dénes Ferenc.

"Folyamatosan emelkednek a játékjogok értékei, és koncentrálódik a piac,

Európában kikristályosodik az a 8-10-12 csapat, amely a következő időszakban a megalakuló páneurópai bajnokság magvát fogja alkotni.

Mindenki szeretne oda bejutni, és különösen a leszakadóban lévő csapatoknál várható, hogy nagyok pénzt fognak költeni" - jósolta a sportközgazdász, és példaként a Manchester Unitedet említette.

A Cristiano Ronaldo körül kialakuló helyzetről - a Real Madrid portugál kulcsembere elhagyná klubját, de egymilliárd euró a kivásárlási ára - Dénes Ferenc úgy nyilatkozott, hogy ez egy jól ismert jelenség: "Ronaldo most tárgyalja újra a szerződését a Realnál, és

ilyenkor hirtelenjében nagyon nosztalgikusak szoktak lenni a játékosok...

Emiatt nagyon óvatos vagyok."

A naponta röpködő átigazolási hírek és összegek a szakértő szerint a szórakoztatás része már, az átigazolási piac a show-biznisz új ágává vált, a rajongók a holtidényben is szeretek foglalkozni a klubbal, és így egész nyáron lehet tippelgetni, hogyan áll össze a következő szezon csapata, akár egy fantasy futball játékban.

Ronaldo mellett a 18 éves Kylian Mbappe lehet a nyár nagy üzlete, a hírek szerint a Monaco 100-120 millió euró alatt nem adja el. Dénes Ferenc szerint nem is a pénz a kérdés, mert ez ma már nem is kirívó összeg a piacon, a kérdés az, hajlandók-e megválni tőle. Pedig ez az összeg csak a vételár, az egyéb költségekről nincs is pontos információ.

"A csatárok a legdrágábbak, mert ők vonzzák a közönséget és ők nyerik a mérkőzéseket, de a bajnokságokat mindig a védelmek. Erre is nagy pénzek fognak kiáramlani" - mondta a sportközgazdász.

A játékjogpiac erőteljes üzletté vált, mert kereslet van rá és ebben lehet szegmenseket találni, ahol a magyar képzési rendszer is megtalálhatja a helyét - állítja Dénes Ferenc. Ahhoz szerencse kell, hogy egy magyar fiatalt a legnagyobb klubok szerződtessenek, de egy hazai akadémiának ma már az is bombaüzlet, ha egy nyugati középcsapatnak el tud adni egy tehetséget.

"Ezért is

különösen szerencsétlenek a rossz válogatott eredmények, mert leértékelik a magyar játékosokat.

Pedig most óriási mozgás van, a kínai piac kinyitott, bár oda a nagy sztárokat keresik, de még a kínai másodosztályba is jó áron lehet eladni játékosokat. A másik vonzó terület lehet az amerikai MLS, ott vannak magyar edzők, kapcsolatok, ott jók lehetünk, abban lehet hosszú távon üzlet azoknak, akik akadémiával, játékosképzéssel foglalkoznak" - mondta Dénes Ferenc.

