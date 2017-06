Már epizódszerepre vágyik Nagy László

Szerdán a világválogatottban lép pályára Prágában Nagy László, de a szezont már tulajdonképpen lezárta, ez csak egy dzsembori lesz a többi világklasszissal - mondta a Digi Sport reggeli műsorában a 36 éves kézilabdázó. Pozitívnak minősítette az idei szezont, még akkor is, ha nem tudtak százszázalékos teljesítményt nyújtani. Az őszi szezonra legfeljebb 5-öst adna egy 10-es skálán, de tavasszal a bajnokság és a Magyar Kupa megnyerésével, valamint a BL Final Fourba jutással fel tudták húzni az osztályzatot 8-asra.

"Idén nagyon erős volt a mezőny, és a Vardar megérdemelten nyert, mert ezen két mérkőzésen tényleg a legjobb volt. Tavaly elszúrtuk, nem sikerült becserkészni az aranyérmet, most megint nem, de a következő évben újból neki fogunk ugrani, már új edzővel, de ugyanazzal a vággyal" - mondta Nagy László. A veszprémi csapatkapitány azt jósolja, hogy nagyon rohanós játékot fognak produkálni az új edző, Ljubomir Vranjes irányításával.

"Már az edzésprogramot megkaptuk, abban is csak ez van: futás, futás, futás.

Biztos vagyok benne, hogy még jobbak leszünk. Az edzőtől is sokat várnak, és a játékosállomány is nagyon versenyképes lesz" - mondta a jobbátlövő, aki az eddigi szakvezető, Xavi Sabate munkájáról azt mondta, hátránya volt tapasztalatlansága, rutintalansága, hiszen hosszú ideig segítő volt, csak másfél éve vezetőedző, viszont minden edzésre, meccsre maximálisan felkészítette a csapatot, ráadásul kevés olyan edzőt ismer Nagy, aki a hibáit feltett kézzel vállalja, és nem a csapatra húzza rá a kudarcot.

"Remélem, hogy jövőre már nem 45-50 perces játékos leszek, hanem 15-20 perces"

- mondta a Veszprémről Nagy László, és szerint most már minden posztra lesz két játékos, aki egyformán bevethető.

A válogatottról is beszélt, úgy látja, hogy sok tehetséges fiatal van, az Eb-selejtezőkön többen fel is húzhatták a címeres mezt, reméli, hogy a nyári junior világbajnokságon is eredményesek lesznek, és utána a felnőtteknél is bátran lehet hozzájuk nyúlni.

A kérdésre, hogy a válogatottban számíthat-e rá majd Vranjes, így felelt: "Nem tudom, az jár a fejemben a tavalyi világbajnokság után, hogy

36 évesen már nem biztos, hogy ott a helyem a válogatottban.

De ha számítanak rám, akkor természetesen a továbbiakban is szívesen rendelkezésre állok. Megnyugtató, hogy a posztomon Balogh Zsolt és Ancsin Gábor is kimagasló teljesítményre képes, és már bemutatkozott Tóth Attila is a válogatottban. Jöjjenek a fiatalok."

Fokozatosan szeretne kiszállni a válogatottból, a pontos időpont "még a jövő zenéje", a tokiói olimpiát irreálisnak tartja, csak lépésről lépésre tervez, attól függően, hogy milyen fizikai és mentális állapotban lesz.

