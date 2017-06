Gyárfás-Bienerth szócsata Hosszú Katinka levele miatt

„A Magyar Úszó Szövetség elnökeként én, személyesen is mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a vita rendeződjön a FINA és Hosszú Katinka között, és

nagyon remélem, hogy a FINA-ban dolgozó magyar, Magyarországot képviselő tisztségviselők a magyar úszók és Hosszú Katinka érdekeit fogják képviselni'

- mondta Bienerth Gusztáv.

A nyilatkozatra válaszul kiadott közleményében Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke, a LEN gazdasági vezetője kijelentette:

ahogy a múltban és mindenkor, Magyarország és a magyar úszók érdekeit képviseli.

A korábbi úszóelnök felsorolta, hogy ennek eredményeképpen hány világversenynek adhatott és adhat otthont Magyarország, illetve új létesítmények épültek, a régiek pedig megújultak.

Gyárfás Tamás a Világkupa kapcsán leszögezte: „Bienerth Gusztávnak a korábbi közleményében megfogalmazott felszólításától függetlenül magam is arra ösztönöztem a FINA vezetését, hogy a nemrégiben kiadott szabályzatot újfent módosítsa. A FINA Bureau meg is szavazta, hogy az összetett győztesének pénzdíját 100 ezerről 150 ezer dollárra emeljék, így a legjobbak a három etapgyőzelemért járó 50 ezres bónusszal együtt 300 ezer dollárhoz is juthatnak.”

A magyar sportdiplomata arra is felhívta a figyelmet, hogy két hét múlva sorra érkeznek a FINA-vezetők a 17. világbajnokságra, ahol nekünk, házigazdáknak változatlanul törekednünk kell arra, hogy velük ápolt jó kapcsolatok fennmaradjanak. „A vendéglátónak ez egyébként kötelessége, de közvetlen érdekünk is, hiszen július 17-én itt születik döntés a 2022-es és 2024-es rövid pályás vb helyszíneiről is – mondta Gyárfás Tamás. – Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom: a mindenkori magyar sportdiplomáciai érdekeket szerencsésebb a színfalak mögött érvényesíteni, és egyszersmind hatékonyabb is.”