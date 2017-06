Új címert akar az Újpest vezetése, nagy a botrány

"Újult erővel vágunk bele a szezonba" - ezzel a címel fut egy bejegyzés az újpesti klub hivatalos honlapján. A tervek között pedig az is szerepel, hogy a futballcsapat lecserélné a több mint 130 éves címerét. A három terv nem aratott sikert a szurkolóknál, és Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt is értetlenkedő bejegyzést tett közzé a Facebookon a változtatás szükségességével kapcsolatban.

Az Újpest ügyvezető igazgatója, dr. Gyarmati Eszter a klub honlapján elmondta, mi indokolja a változtatást.

– Az elmúlt 132 év alatt többször is volt már a címerben kisebb-nagyobb változás, és ezek a módosítások mindig igyekeztek a hagyományok tisztelete mellett az új kor lendületének is megfelelni. A mai magyar mezőnyben is volt már példa hasonlóra változtatásra, megemlíthetjük a Videotont, az MTK-t, a Haladást vagy a Puskás Akadémiát.

A három új variációra július 2-ig, vasárnap délig szavazhatnak a drukkerek.

