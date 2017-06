Mindent beismert a magyar játékos

A háromszoros junior Grand Slam-győztes játékos keményen edz, töretlenül bízik az edzőjében és párostársában, hosszú évekre tervez a pályán, s amíg az egészsége engedi, ott lesz a WTA Tour mezőnyében - derül ki abból az interjúból, amelyet Babos Tímea adott a Magyar Időknek.

A teniszező elmondta, az új szezon eleje nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Kedvező helyzetekből veszített mérkőzéseket, és ezek rossz hatással voltak az önbizalmára.

Elég kritikus voltam önmagammal szemben, ez pedig az utóbbi időszakban alaposan kihatott a meccseimre, sőt még az edzéseimre is. Igyekszem változtatni, remélem, hamarosan ennek látható és érezhető hatása lesz – fogalmazott.

Hozzátette, legalább ugyanannyit és ugyanolyan keményen készül, mint korábban.

Eddig is mindent megtettem, és most is mindent megteszek azért, hogy egyesben és párosban is jó eredményeket érjek el. Türelmetlen voltam magammal az utóbbi hónapokban, ezt el kellett volna kerülnöm - mondta Babos Tímea.

