Ezért mondtak nemet a magyar úszók Hosszú Katinkának

Jól állok a felkészüléssel, de majd a világbajnokságon derül ki igazán, hogyan is sikerült – mondta Hosszú Katinka sajtótájékoztatóján, amelyet saját brandje, az Iron Lady és az Arena nevű sportszergyártó közötti együttműködés meghosszabbítása alkalmából tartott.

A háromszoros olimpiai bajnok már várja a hazai versenyt, de örül annak is, hogy még pár hét van a rajtig.

„A munka fő részét már elvégeztük. Nem most kell gyorsan javítani,

a végén már pihenni kell, és mentálisan rákészülni a versenyre”

- fogalmazott.

Az úszó beszélt arról is, hogy mekkora előnyt jelent számára, hogy már egy ideje a Duna Arénában edzhet, hiszen megismeri a helyszínt, de

még nem a 4-es pályán gyakorol,

ahol majd várhatóan több számban is úszni fog.

Célja, hogy a maximumot nyújtsa a világbajnokságon, de azt nem árulta el, hány éremmel lenne elégedett. Inkább az időeredményekben gondolkodik, és az a terve, hogy több számban is megjavítsa egyéni legjobbját, ami mást is jelentene – utalva a világrekordra és a garantálható aranyéremre.

Hosszú Katinka ezzel együtt úgy érzi,

neki az olimpiai program jobban fekszik.

Az ötkarikás játékokon az első nap rendezik a 400 méter vegyest, a vb-n viszont az utolsón. Azt egyelőre nem közölte, hogy pontosan mely számokban áll rajthoz Budapesten.

Természetesen kérdezték a kedden életre hívott Profi Úszók Világszövetségéről, a GAPS-ról (Global Association of Professional Swimmers) is. A szervezet úgy jött létre, hogy néhány héttel ezelőtti levele után többen megkeresték, hogy egyetértenek vele, és pár napon belül csatlakoztak is. A szövetséget 30 úszó hozta létre.

A csatlakozók között viszont nem volt magyar, ám Hosszú Katinka szerint ez csak idő kérdése.

„Az utolsó pillanatban kerültek le a magyarok a listáról, mert azt mondták, a vb miatt most nem szeretnének ezzel foglalkozni. Megértem és tisztelem a döntésüket” - mondta el a 28 éves sportoló, aki szerint a vb után többen is foglalkoznak majd a témával.

