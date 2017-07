Nikolics világsztárok csapattársaként játszhat a Real Madrid ellen

A Chicago Tribune beszámolója szerint csapatonként nyolc játékost lehetett jelölni, s külön szavazás döntött arról, hogy az együttesen 176 labdarúgó közül ki szerepelhet a madridiak elleni mérkőzésen.

A kezdőtizenegybe az MLS góllövőlistáját 16 góllal vezető Nikolics mellett még egy Fire-játékos, a vb-aranyérmes, a Bayern Münchennel nyolcszoros német bajnok Bastian Schweinsteiger került be, s a magyar támadó további olyan kiváló társakkal léphet majd pályára a Real ellen, mint például a brazilok világbajnok középpályása, az aranylabdás Kaká (Orlando City) vagy éppen a spanyol válogatottal vb- és Eb-aranyat is nyerő David Villa (New York City).

"Veszélyes a tizenhatoson belül, nagy hasznára van csapatunknak, kihasználjuk erősségeit" - méltatta Nikolicsot az újságnak nyilatkozva Schweinsteiger.

Az All-Star-válogatott és a Real Madrid meccsét magyar idő szerint augusztus 3-án hajnali 3 órakor játsszák a 61 és fél ezres chicagói Soldier Field stadionban.

