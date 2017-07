Izgalmas programok a Balatonnál is

Hiszik vagy sem, a Pilisben is vannak ritkábban járt turistautak. Induljanak el például Pilismarótról, és menjenek fel az Ördögküllője-hegyre, illetve a Szakó-hegyre. A túrát Dobogókőn fejezhetik be, de annyi erővel végül is már tovább mehetnek a Zsivány-sziklákhoz, hogy aztán a Szent-kút érintésével Pilisszentkereszten fejezzék be a kirándulást. A Zsivány-szikláknál vigyázzanak, könnyű felmenni - de leesni is.

Ugyanerre figyelmeztetem azokat, akik a Visegrádi hegységben a Rám-szakadékot, a Spartacus-ösvényt és a Holdvilág-árkot választják hétvégi kalandjuk helyszínéül. Mindhárom csak azoknak való, akik gyakorlott túrázók. A Holdvilág-árok egyébként arról is híres, hogy egyes feltételezések szerint itt volt Attila városa és itt temették el Árpád fejedelmet.

A Börzsönyben Diósjenő és nagyoroszi környéke kínál szép kilátóhelyeket.

A kerékpárosoknak a Tatai tavat javaslom az Almásfüzitő, Tata, Tatabánya, Sík-völgy, Fáni-völgy-Szárliget útvonalon, vagy bringázhatnak egy jó Vác és Szob között is.

Az időjárás egyébként alkalmas lesz a túrázásra, de azért esőkabátot vigyenek magukkal.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén. A hosszú távú gyaloglás szerelmesei budai, börzsönyi, bükki, mátrai, gerecsei, bakonyi, balatoni, velencei, somogyi és mezőföldi programok közül választhatnak a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján. Ha pedig az erős szél miatt nem halasztják el megint, akkor vasárnap átúszhatják a Balatont Révfülöp és Balatonboglár között.

