Magyar diadal kenu 500-on

Az 1000 méteren aratott pénteki sikerét követően a kenus Kiss Tamás vasárnap 500 méteren is a leggyorsabb volt a kajak-kenusok Szolnokon zajló világbajnoki válogatóján, így ebben a számban is kiharcolta a szétlövés lehetőségét.

Az olimpiai bronzérmes csepeli versenyző mögött a három héttel ezelőtti, szegedi első fordulóban győztes Fekete Ádám érkezett be a második helyen, míg a harmadik Bodonyi András lett.

Női K-2 1000 méteren is új győztest avattak, az 500-on is első Takács Tamara, Vad Ninetta duót. Ebben a versenyben is az első válogatót megnyerő egység, ez esetben Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika lett a második.

Vasárnap délután öt döntőt és egy szétlövést (férfi K-2 1000 méteren) rendeznek a Holt-Tiszán.

A vasárnap záruló négynapos verseny az augusztus 24. és 27. közötti racicei vb-re válogat.

A megszokott kilences helyett a mostani viadalon is hetes döntőket rendeznek, hogy elkerüljék az időjárásból fakadó pályaelőnyöket.

Eredmények - férfiak

C-1 500 m:

1. Kiss Tamás (Csepel) 1:53.801 p

2. Fekete Ádám (UTE) 1:54.270

3. Bodonyi András (Démász Szeged) 1:54.693

nők

K-2 1000 m:

1. Takács Tamara, Vad Ninetta (Vasas) 3:41.455 p

2. Farkasdi Ramóna, Medveczky Erika (BHSE, Démász Szeged) 3:43.878

3. Bodonyi Dóra, Bordács Blanka (Közgép SE, Graboplast Győr) 3:47.401

később:

döntők 14.54

férfi K-2 1000 méter szétlövés

