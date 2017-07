Ez a legértékesebb sportklub a világon - gondolta volna?

A Dallas Cowboys a világ legértékesebb sportegyesülete, a texasi amerikaifutball-klub a Forbes magazin összeállítása szerint 4,2 milliárd dollárt ér.

A sorozatban másodszor a lista élén álló egyesület ezúttal a 3,7 milliárd dollárra becsült New York Yankees baseballklubot előzi meg.

A következő három csapat a labdarúgás világából került ki: a Manchester United értékét 3,69, az FC Barcelonáét 3,64, míg a Bajnokok Ligája-győztes Real Madridét 3,58 milliárdra becsülik.

A legjobb tízbe még három NFL-ben és két NBA-ben szereplő együttes került a New England Patriots (3,4), a New York Knicks (3,3), a New York Giants (3,1), a San Francisco 49ers (3) és a Los Angeles Lakers (3) révén.

