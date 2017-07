Futballistapiac: négy klub már túl a százmillió eurón

A United már megszerezte Romelu Lukakut és Victor Lindelöföt, ugyanakkor elengedte Wayne Rooneyt az Evertonhoz és a kevés szerepet kapó belga válogatott szélsőt, Adnan Januzajt a Real Sociedadhoz.

Zlatan Ibrahimovic jövője még bizonytalan, a Sun, az élénk fantáziával megáldott bulvárlap még

azt sem zárja ki, hogy Ibra maradjon a „vörös ördögöknél”.

Továbbra is hosszú a kiszemeltek listája, szerepel rajta Álvaro Morata, aki azonban egyelőre a Real Madriddal utazik el az Egyesült Államokba, az edzőtáborral egybekötött túrára. Érdekes, hogy a BL-győztes gárda ugyanabban a központban dolgozik majd, mint a United, így José Mourinho igazán közelről figyelheti Morata formáját.

A két évre kölcsönjátékosként a Bayern Münchenhez kerülő, kolumbiai James Rodriguezről viszont már lemaradt a United. A portugál edző a Rooney távozása után csapatkapitánnyá kinevezett Michael Carrick posztján is szeretne erősíteni, friss hír, hogy a Manchesterben maradt ügyvezető alelnök, Ed Woodward már felvette a kapcsolatot a Tottenham Hotspurrel, Eric Dier ügyében. Az angol válogatott játékos nagyon szívesen menne az Old Traffordra, annál is inkább, mert a fizetése legalább a kétszeresére emelkedne.

A Manchester United nem mondott még le Nemanja Matic (Chelsea), valamint Fabinho és Tiemoue Bakayoko (AS Monaco) megszerzéséről. Ander Herrera iránt hevesen érdeklődött a Barcelona, de a baszk középpályással szerződésmódosításról tárgyal a Man United,

175 000 fontot kapna, hetente!

A Tottenham hívei nagyon tartanak attól, hogy meggyengül a csapatuk, nemcsak Dier távozna, hanem az ugyancsak válogatott Kyle Walker is. Őt a Manchester City vinné, de egyelőre tízmillió font különbség van a Spurs és a City ajánlata között. Pep Guardiola együttese eddig megszerezte már Éderson kapust, Bernardo Silvát és a brazil Douglas Luizt, viszont elengedett három „veteránt”, Zabaletát (West Ham), Willy Caballerót (Chelsea) és Gael Clichyt (Basaksehir). Biztosak lehetünk abban, hogy Guardiola kerete még nincsen kész...

