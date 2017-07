Új névadó szponzora van a hokibajnokságnak

Az új szponzor és az Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) közös célja a sportág hosszútávú támogatása, a jégkorong további népszerűsítése. A megállapodást Such György, az MJSZ elnöke jelentős előrelépésnek tartja a sportág életében.

„Nagyon örülök annak, hogy a jégkorong mellett hagyományosan elkötelezett szponzorral sikerült megállapodnunk. A sportág népszerűségének és sikerének egyik kulcsa a nemzetközileg versenyképes hazai bajnokság. Az MJSZ vezetése régóta dolgozik azon, hogy tovább tudjuk erősíteni a már most is színvonalas ligát. Határozott célunk, hogy a közönség kiszolgálásában is meg tudjunk felelni a magasabb szintű elvárásoknak, hiszen nem csak a minőségi játék, hanem helyszíni komfortérzet is fontos tényező abban, hogy a nézők a hokimeccseket válasszák a megannyi szabadidős program közül. Olyan partnerrel sikerült megállapodnunk, amely ebben ugyanolyan céltudatos, mint mi. Fontos sikernek könyvelem el a megállapodást, de az igazi munka most kezdődik a liga csapataival. Az a dolgunk, hogy együtt tökéletesítsük azt a koncepciót, amellyel tovább tudjuk fejleszteni a bajnokságot” – közölte Such György elnök a szövetség tájékoztatása szerint.

Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója kijelentette:„Az Erste cégcsoportszinten elkötelezett a jégkorong iránt, a magyar csapatot is felvonultató osztrák jégkorongligának hosszú évek óta névadó szponzora. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon is ez az egyik legígéretesebben fejlődő sportág. A hoki az egyik legösszetettebb sport, amely fontos készségeket, villámgyors gondolkodást, kitartást és komoly fizikai állóképességet igényel. A mostani megállapodással két erős márka kötött szövetséget egymással, ami tovább erősíti mind az Erste csoportot, mind a hazai jégkorongozást. Szerződésünk első körben három évre szól, de reméljük, hogy ez csak a kezdete egy kölcsönösen előnyös hosszú távú együttműködésnek” – mondta Jelasity Radován.

Szerdán derült ki, hogy a ligát eddig támogató MOL-lal véget ért a szövetség együttműködése.

A tavalyi 11 csapatos bajnokság után a szeptemberben rajtoló, 2017/18-as szezonban az Erste Ligában 9 csapat indul: ASC Corona 2010 Brassó, SC Csíkszereda, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, EV Vienna Capitals, Fehérvári Titánok, Ferencvárosi Torna Club, MAC Budapest, UTE.

