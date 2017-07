Kiszúrtak Steven Gerrardékkal Budapesten

Sok néző volt kíváncsi az MTK II és a Liverpool U23-as csapatának meccsére az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Elképzelhető azonban, hogy a drukkerek többsége inkább azért látogatott ki a találkozóra, hogy lássa a liverpooli klub legendáját, Steven Gerrardot, aki nyáron vette át az U18-as csapat irányítását, és ott volt a stadionban.

Fotó: MTK Budapest

A BL-győztes klubikont Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a lelátón feltűnt Bernd Storck szövetségi kapitány is.

Fotó: MTK Budapest

A liverpooliak 5-2-re nyertek, ám nem lehetnek teljesen elégedettek. A félidőben beálltak a cserejátékosok, majd a 68. percben szerettek volna pár már lehozott játékost ismét a pályára küldeni, ha már felkészülési meccsről van szó. A játékosok be is melegítettek, beállni azonban már nem tudtak, miután Radványi játékvezető nem engedélyezte ezt, mondván: Magyarországon ilyet nem lehet – írta a Cold Rainy Nights in Britannia nevű angol focis blog.

