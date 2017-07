Michael Schumacher újabb rokona arat a versenypályákon

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher nyomdokain már nemcsak a fia, Mick jár, hanem az unokaöccse, David Schumacher is autóversenyzőnek készül, és sorra nyeri a futamokat.

Az autóversenyzés génje ott van minden Schumacherben. A legendás Michael fia, Mick 18 évesen már a Forma-3-ban is bemutatkozhatott, és akár eséyles arra is, hogy hamarosan a Forma-1-ben lépjen apja nyomdokaiba. Most azonban egy újabb Schumacher bukkant fel a pályákon: David a korábban szintén a Forma-1-ben szereplő Ralf Schumacher 15 éves fia.

Az idén már több futamot is megnyert a német gokartbajnokságban a kerpeni KSM színeiben, amely az apja tulajdona. Ha továbbra is ilyen sikeres lesz, akkor jövőre bemutatkozhat a Forma-4-es kategóriában is.

