Martinek János: az aranyérem után is maradt hiányérzet

Aranyérmet nyert a Kasza Róbert, Demeter Bence, Marosi Ádám összeállítású csapat a minszki öttusa Európa-bajnokságon vasárnap, és Kasza Róbert az egyéni versenyben ezüstérmet szerzett. Martinek János szövetségi kapitány elégedett volt a magyar versenyzők szereplésével és bízik benne, hogy a jövőben is ilyen eredményesek lesznek.

Elégedett a magyar öttusázók Eb-szereplésével Martinek János, a magyar férfi öttusa-válogatott szövetségi kapitánya, bár maradt benne némi hiányérzet. Jól sikerült a vívás, Kasza Róbert a második Demeter Bence a harmadik, Marosi Ádám pedig hatodik lett. A lovaglás egy-két verőhibával megúszták, versenyben maradt mindenki.

"A végén egy második, egy negyedik és egy hatodik hely sikerült, de

lehetett volna jobb is.

Kasza Robi egy picit eltaktikázta magát, a harmadik körben vezetett is, a lövészetig megnyomta a futást, úgy taktikázott, hogy ha hibátlanul lő, akkor már nem tudja utolérni az orosz ellenfele. De az erős futás megzavarta a lövészetét, így végül együtt jöttek ki, és sokkal nagyobb esélyt adott az orosznak, aki elszaladt tőle. Emiatt Robiban és bennem is maradt hiányérzet" - mondta Martinek János az InfoRádió kérdésére.

Demeter Bence is végezhetett volna előrébb, csakhogy a selejtezőn nem vívott jól, ezért nagyon meg kellett nyomnia a kombinált számot, hogy döntőbe jusson, ezért ott már nem maradt elég energiája, hogy meg tudja őrizni a harmadik helyet, vagy esetleg előrébb lépjen - értékelt a kapitány, aki amiatt is bosszús, hogy Marosi Ádám nemcsak feljött a hatodik helyre, hanem volt a negyedik helyen is, csak elrontott egy lövészetet.

"Annyira egységes volt ez a csapat, hogy

el sem tudtam képzelni, hogy a végén ne a magyar himnuszt játsszák el a csapatversenyben.

Ha továbbiakban is ilyen jól tudunk együtt dolgozni, akkor még sok szép eredményt hozhatunk" - mondta a kétszeres olimpiai bajnok.

