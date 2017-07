Drasztikus döntést kellett meghoznia Djokovicnak

Csak öt hét van a US Open rajtjáig, így Djokovic biztosan nem lehet ott a pályán az év utolsó Grand Slam-tornáján - írja a The Guardian. A lap Zdenko Milinkovicra, a szerb teniszválogatott orvosára hivatkozik, aki a Sportski zurnal című lapnak azt mondta, hogy a korábbi világelsőnek legalább hat, legfeljebb 12 hetet kell kihagynia.

"A következő vizsgálatnál eldől, hogy kell-e változtatni ezen a megállapításon. Ebben a terápiás időszakban tilos ütővel edzenie, de erősítenie szabad" - nyilatkozta az orvos. Hozzátette, a játékos Torontóba utazott egy specialistához.

A világranglistán jelenleg negyedik Djokovic legutóbb a wimbledoni bajnokság negyeddöntőjében lépett pályára, ahol a második szettben feladta a cseh Tomas Berdych elleni meccsét, de akkor azt mondta, már másfél éve küzd a sérüléssel.

Ha nem indul New Yorkban, akkor 51 GS-torna után először hiányzik majd a mezőnyből, és a világranglistán is hátrébb csúszik, hétfőtől már így is csak az ötödik lesz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!