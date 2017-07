Hihetetlen képek jönnek az átadott budapesti óriástoronyról

Szerdán sajtónyilvános edzés keretében bemutatták a vizes világbajnokság egyik leglátványosabb versenyhelyszínét, az óriás toronyugrás 10 tonnás, 34 méter magas ugrótornyát.

Fürjes Balázs kormánybiztos a sajtóeseményen elmondta, versenyhelyszíneink és a szervezés minősége, önkénteseink segítőkészsége, a mentősök, rendőrök profizmusa, sportolóink sikere és szurkolóink lelkesedése alapján minden esély megvan arra, hogy Budapest és Balatonfüred a valaha volt legsikeresebb vizes VB-t rendezze.

9 Galéria: Ilyen lett az óriás-toronyugrás átépített tornya - galéria Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A 17. FINA Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. sajtótájékoztató keretében mutatta be az óriás toronyugrás ugrótornyát a sajtó képviselőinek. Az eseménnyel egy időben zajló edzés a rendezvény alatt sajtónyilvános volt, így az újságírók közvetlen közelről tapasztalhatták meg, milyen bátrak és elszántak is a 27 méteres versenymagasságból ugró sportolók.

Szántó Éva, a Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezetője beszédében úgy fogalmazott: „Az óriás toronyugrás 2013 óta szerepel a FINA világbajnokság programján, az idei verseny különlegessége, hogy most először nem természetes vízbe érkeznek az ugrók, hanem egy épített, ideiglenes medencébe. Ennek kialakítása ugyan külön kihívást jelentett, de egyben óriási lehetőségeket is rejt a televíziós közvetítések színesítésére.” Szántó Éva beszédében hozzátette, a külföldi résztvevőktől eddig kapott elismerések sorát vélhetően gyarapítani fogja, ha az óriás ugrótoronnyal is megismerkednek. A 20 méterről ugró női versenyzők döntőjére 29-én, a 27 méterről startoló férfiak fináléjára pedig 30-án kerül majd sor.

Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos a sajtóeseményen elmondta: „Két hete, a megnyitó ünnepség előtt még úgy fogalmaztunk, Budapest készen áll arra, hogy otthont adjon a világ harmadik legnagyobb sporteseményének. Ma, túl a vizes világbajnokság kétharmadán azt mondhatjuk, Budapest és Magyarország nyerésre áll. A főváros és hazánk a nemzetközi visszajelzések szerint jelesre vizsgázott; és nem csak a versenyhelyszínek és a szervezés tekintetében, hanem mentőseinkről, rendőreinkről, önkénteseinkről, sportolóinkról és szurkolóinkról is elismeréssel beszélnek. Minden esélyünk megvan arra, hogy a valaha volt legsikeresebb vizes VB-t rendezzük.”

Fürjes Balázs beszédében kiemelte, a VB „legbátrabb sportolói” szerdán megkezdték az edzéseket a leglátványosabb helyszínen. A torony 10 tonnás és 34 méter magas, a versenymagasságokon kívül 5, 7,5 és 10 méteren további platformokat építettek ki az edzésekhez. A versenyzők egy 15 méter átmérőjű, 6 méter mély medencébe érkeznek, amelyben folyamatosan könnyűbúvárok várják őket, hogy egy esetleges rontott ugrás után azonnal segítséget nyújtsanak a sportolónak.

A kormánybiztos elmondta, a torony a tervek szerinti határidőre készült el, a versenyhelyszín megépítésének menetrendjénél kiemelt szempont volt, hogy az azzal járó közlekedési korlátozásokra már a tanév befejezését követően kerüljön sor. A helyszín kiválasztása pedig azt a célt szolgálta, hogy a látványos, Budapest legszebb arcát mutató esemény a világ számos pontján keltse fel a figyelmet hazánk és a főváros szépsége iránt.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg tervezett 1500 néző befogadására alkalmas lelátó mellett, a szervezőbizottság és a Mahart összefogásának eredményeként a döntők napjára a Dunán, egy különleges helyszínen egy 80 méter hosszú és 20 méter széles uszályon további 600 férőhelyes ideiglenes nézőteret alakítanak ki. A verseny pedig a folyó két partján és a hidakról is követhető lesz kivetítőkön keresztül. A Hunyadi hajó büféként és a mentőhajóként funkcionál, az uszályokra pedig 250 fős Moszkva hajókat indítanak az Olimpia park kikötőjéből.

A kialakított platform egy része a verseny után is megmarad, és olyan fotósarokként funkcionál majd, ahonnan a turisták, a fővárosba látogatók fantasztikus képeket készíthetnek majd a Parlamentről, a Lánchídról és a Margitszigetről.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!