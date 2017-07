Mogyoródon is jól látható, hogy átalakul a Forma-1

A 32. Forma-1-es Magyar Nagydíj mogyoródi paddockjában és a célegyenesben található Gold Tribün mögötti területen is látványos és jól érzékelhető, hogy új tulajdonos "vette át a hatalmat és az irányítást" Bernie Ecclestone-tól.

A tömegkommunikációban és a médiában óriáscéggé fejlődött Liberty Media tavaly vásárolta meg az F1-et "üzemeltető" céget Ecclestone-tól, s az idei szezontól elkezdte a saját elképzelései szerint megreformálni az utóbbi években egyre csökkenő népszerűségű világbajnoki sorozatot.

Az amerikai vállalat újító szándékú intézkedései közül számos érzékelhető volt már a televíziós közvetítések során, ezúttal azonban a Hungaroringre kilátogatók testközelből is megtapasztalhatják, hogyan próbálja színesebbé és érdekesebbé tenni a sorozatot a cég, s miként kívánja közelebb vinni a nézőkhöz.

A mogyoródi Gold Tribün mögötti területen élmény- és szórakoztató parkot állítottak fel, ahol a szurkolók többek között szimulátorokon mérhetik össze a tudásukat egy F1-es autóban egymással és a profi Formula-2-es pilótákkal, drónokat reptethetnek egy erre a célra elkülönített részen, de azt is kipróbálhatják, milyen élmény a dobogó tetején állni a Magyar Nagydíjon, erről pedig akár fényképet is kaphatnak emlékül. Ezen kívül fotózkodni lehet a kockás zászlóval, ki lehet próbálni a kerékcserét egy valódi F1-es autón, a bátrabbak pedig akár azt is tesztelhetik, hogy megállnák-e a helyüket riporterként a száguldó cirkusz közegében.

A 32. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 14 órakor rendezik meg.

