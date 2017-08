Hosszú Katinka eltűnt

Az úszónő július 31-e óta nem jelentkezett közösségi oldalán új hírrel, pedig nem ritkán naponta többször is megoszt magáról képeket.

Hosszú Katinka szerdán már versenyez Moszkvában, tehát hamarosan hallunk róla.

A budapesti vizes világbajnokságon két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szerző Hosszú Katinka hétfőn utazott Moszkvába, hogy szerdán és csütörtökön részt vegyen a kilencállomásos világkupa első versenyén.

A világkupa futamait 25 méteres medencében rendezik, idén is kilencállomásos a versenysorozat, minden állomáson kétnapos a verseny.

A világkupa futamai:

Augusztus 2–3.: Moszkva

Augusztus 6–7.: Berlin

Augusztus 11–12.: Eindhoven

Szeptember 22–23.: Doha

Szeptember 26–27.: Dubai

Szeptember 30–október 1.: Hongkong

November 10–11.: Peking

November 14–15.: Tokió

November 18–19.: Szingapúr

A háromszoros olimpiai és immár hétszeres világbajnok Hosszú Katinka a viadal honlapjának adatai szerint 100 méteres hátúszásban, 200 méter pillangón, továbbá 100 és 200 méteres vegyesúszásban próbálja ki magát az Olimpiai Uszodában - írja az MTI.

Az eseményt beharangozva a vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség,

a FINA hírlevelében Hosszú Katinkával kezdte a legjelesebb résztvevők felsorolását,

s megemlítette, hogy a magyar úszó a vk összetett pontversenyének a 100 ezer dolláros fődíjat kiérdemlő győzteseként áll rajthoz Moszkvában.

Rajta kívül ott van a 35 ország 130 úszóját felvonultató rendezvényen a férfiak legutóbbi rövidpályás világkupájának nyertese, az orosz Vlagyimir Morozov is, továbbá a világbajnokok sorában a friss budapesti aranyérmes dél-afrikai Chad Le Clos, illetve a nőknél mások mellett az ausztrál Emily Seebohm, a spanyol Mireia Belmonte, a jamaicai Alia Atkinson és az amerikai Katie Meili.

Az idei, nyolc állomásos vk összetett győztese már 150 ezer dollárra számíthat, s a FINA bővítette az egyes versenyszínhelyeken premizálhatók körét is. Az egyéni számok dobogósai továbbra is 1500, 1000, illetve 500 dollárt kapnak, viszont immár pénzhez jut a döntő negyedik (400 dollár), ötödik (300) és hatodik (200) helyezettje is.

A világkupát érintő egyik legfontosabb módosítás az, hogy egy úszó egy viadalon maximum négy egyéni számban indulhat. A korábbi években előfordult, hogy Hosszú Katinka, aki 2012 óta minden évben megnyerte a sorozat összetett pontversenyét, egy-egy vk-állomáson tíz, vagy még annál több számban is résztvevő volt.

