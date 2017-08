Hosszú Katinka büntetésben

Az új szabályok szerint kezdődött el a világkupa Moszkvában, egy úszó négy számban állhat rajthoz. Hosszú Katinka ebből hármat megnyert, egyben pedig második lett. Ezzel együtt csalódottságának adott hangot a változtatások miatt.

"Akkor jössz rá, mennyire szeretsz valamit, amikor elveszíted... Ma igazán szembesültem azzal, mennyire szeretek versenyezni. Az elmúlt években, egy-egy Világkupa-állomás után úgy éreztem magam, mint akit elütött egy autó. Mindenem fájt, hullafáradt voltam, néha úgy éreztem, hogy nem birom tovább. Amikor meghallottam, hogy mostantól állomásonként csak négy számban indulhatok, egy pillanatig arra gondoltam, mindennek oka van, és talán nem is baj, hogy idén visszaveszek az iramból egy kicsit. Most viszont itt ülök a moszkvai hotelszobámban, és tátongó ürességet érzek. A tegnapi három után ma egyetlen számban indulhattam, így a parton néztem végig azokat a számokat, amelyekben éveken át mindig versenyeztem a Világkupán. Úgy éreztem magam, mint akit büntetésből ültettek ki a medence szélére. Sosem gondoltam volna, hogy akkor fogom magam sajnálni, ha nem versenyezhetek, fáradtság és fizikai fájdalmak nélkül hagyom el az uszodát, de most, hogy eljött ez a pillanat,

tehetetlennek érzem magam..."

- írta a Facebookon.

Úgy érzi, egyetlen döntéssel elveszik tőle azt az előnyt, amiért éveken át dolgozott: hogy sokoldalú legyen, és a specialistákkal fel tudja venni a versenyt, reális esélye legyen győzni minden számban, amelyben elindul.

"Szörnyű érzés, hogy hiába állnék készen a küzdelemre, és lennék hajlandó még többet tenni a sikerért, mint az elmúlt öt évben, néhányan eldöntötték, hogy semmit sem tehetek..." - tette hozzá.

A világkupa vasárnap Berlinben folytatódik.

