Az újonc kiütötte a listavezetőt az OTP Bank Ligában

Az újonc csapat előzőleg pontot szerzett az előző idény első két együttese ellen, de nyeretlen volt a szombati mérkőzés előtt, míg a vendégek - akik mind a négy eddigi találkozójukat idegenben játszották - két győzelemmel és egy döntetlennel az élen álltak három kör után.

Többet birtokolta a labdát a Balmazújváros és aktívabban is szervezte a támadásait, ezzel együtt az első félidő nagy részében nem volt veszélyes a diósgyőriek kapujára. A vendégek viszont egy-egy végigvitt akcióval eljutottak kapura lövésig is. A hazaiak futballja mégis eredményre vezetett, az első játékrész végéhez közeledve jól fejeztek be egy támadást, Haris Attila élt a kínálkozó lehetőséggel, így pár perccel később egygólos balmazújvárosi előnnyel mehettek pihenni a csapatok.

Nagy - kimaradt - diósgyőri egyenlítési lehetőséggel folytatódott a mérkőzés, majd hazai helyzetek következtek, melyekből az egyiket - egy gyors kontratámadás végén - Nemanja Andric kihasználta. A folytatásban is a hazai csapat futballozott frissebben és ötletesebben, akcióiban több volt a veszély, mint a diósgyőriek próbálkozásaiban, így a hajrára is maradt két balmazújvárosi gól a csereként beállt Rácz Ferenc jóvoltából.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 4-0 (1-0)

Balmazújváros, 1800 néző, v.: Pintér

Gólszerzők: Haris (40.), Andric (61.), Rácz (85., 92.)

