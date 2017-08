Kásás Tamás nyafog, de gyönyörű gólokat lő: így edz a Millenniumi válogatott

A háromszoros olimpiai bajnok pólósókból is álló Millenniumi válogatott a masters vízilabda világbajnokságon is a végső győzelemre tör - hangsúlyozta Szécsi Zoltán az InfoRádióban.

A háromszoros olimpiai aranyérmes kapus elmondta: kicsit "buli-jellegű" edzéseken, a korábbi strandvízilabdás részvételéhez hasonló hangulatban készülnek, csak ezzel a csapattal sokkal több a múlt, ami összeköti őket. Nem is az olimpiai aranyak jelentik a kapcsolatot, hanem az a 10-15 együtt ledolgozott év, ami egy normál munkahelyen is sok.

Elégedettek csak a győzelemmel lennének. Szécsi Zoltán úgy gondolja, az egész versenynek gála-hangulata lesz, de persze ahhoz, hogy valaki jól érezze magát és szép megoldásokat tudjon nyújtani, rengeteget kell edzeni. "Az amatőrökhöz képest mi is rengeteget edzettünk, bízom benne, hogy a régi csillogásból valamit tudunk mutatni" - mondta a kapus.

Szécsi Zoltán szerint a csapatból mindenki nagyon jó formában van. "Nyilván a Kása is nyafog két kapufás pipa között, hogy így fáj meg úgy fáj, de az a két dobás viszont gyönyörű. Nem aggódom miattuk".

Kemény Dénes, aki szövetségi kapitányként irányította ezt a csapatot, és Kósz Zoltánnal együtt most is ott lesz a kispadon, azt mondta az InfoRádióban, hogy a régi automatizmusok, figurák előjöhetnek most is. Szécsi Zoltán is így gondolja: "Ez abszolút így van. Azon gondolkodtam, hogy videózni kellene az edzéseinket és a kétkapukat, és mutogatni a mai csapatainknak: "igen, gyerekek, ennek valahogy így kellene működnie".

