Bienerth Gusztáv megszólal: így értékeli tárgyalását Gyárfás Tamással

Korábban olimpiai- és világbajnokok, valamint a legnevesebb edzők követeltek változást a sportág irányításában, majd lemondott a szövetség ellenőrző testületének elnöke, később pedig az elnökség hat tagja. Bienerth Gusztáv kijelentette: nem akar lemondani, folytatni fogja a munkát.

Időközben Gyárfás Tamás nyílt levelet írt a Magyar Úszó Szövetség elnökének. Gyárfás Tamás arra kérte Bienerth Gusztávot, hogy üzengetés helyett a FINA Masters világbajnokság után a sajtó nyilvánossága előtt közösen vitassák meg a tisztázásra váró kérdéseket. Erre válaszul Bienerth Gusztáv személyes találkozót kért Gyárfás Tamástól - erre került sor hétfőn.

Mi történt ezen a találkozón?

– Néhány napja nyílt levelet írt Gyárfás Tamás, amelyben egy augusztus 21-i sajtónyilvános vitát kezdeményezett közöttünk. Ennek alapján egy találkozót kértem tőle - ma áttekintettünk minden kérdést, amit fontosnak találtunk. Nekem nincs felhatalmazásom a találkozó tartalmáról beszélni, és eléggé furcsállom, hogy ma egy közlemény jelent meg ennek megtörténtéről és állítólagos tartalmáról. Mindenesetre a Masters világbajnoksággal, az úszószövetséggel és az átvilágítással kapcsolatos kérdéseket érintettük. De mindez nem a nyilvánosságnak szólt, ezért furcsának tartom, hogy az egyik fél a másik jóváhagyása nélkül közleményt ad ki.

Ebben Gyárfás Tamás azt írja, hogy a rendelkezésre álló anyagi források hűtlen kezelésének gyanúja meggyőződése szerint teljességgel megalapozatlan. Ezzel ön egyetért?

– Ha valaki saját magáról ezt mondja, annak más a tartalma, mint ha másvalaki mondja ezt. A kijelentést nem kívánom kommentálni. A pár nappal korábbi sajtónyilatkozataim egyértelműek és önmagukért beszélnek. Ez a megfogalmazás Gyárfás Tamás saját elemzése.

Lesz-e folytatása ennek a megbeszélésnek?

– Persze, mi folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ő mint a FINA végrehajtó bizottságának tagja, én pedig mint az úszószövetség elnöke, sok kérdést megbeszélünk. Ezt természetesnek tartom.

Most kezdődött a Masters világbajnokság, erre az időszakra elássák a csatabárdot?

– Nincs csatabárd. Feladatok vannak, neki mások, mint nekem, és vannak közös feladatok is. Nem hiszem, hogy háború lenne. Különböző feladatokról, különböző véleményekről és múltbeli események eltérő megítéléséről van szó.

Mit vár a következő úszószövetségi közgyűléstől?

– Ma bejelentettem, hogy szeptember 1-jére hívtam össze az úszószövetség rendkívüli közgyűlését. Azt várom, hogy az általam beterjesztett napirendi pontokon végighaladva kiegészül, illetőleg újraalakul a lemondott ellenőri testület, illetve a hat elnökségi tag helyett a közgyűlés új tagokat fog választani. Arra is számítok, hogy egy apróbb, de nagyon fontos alapszabály-módosításhoz is sikerül megkapnom a támogatást. Ahhoz, hogy a jövőben - a korábbi ígéretemmel egyezően - minden fontos személyi kérdésben, még akkor is, ha csak egy jelölt van, titkos szavazás legyen.

A saját elnöki pozícióját megerősítteti a közgyűlésen?

– Nem, erre nem látok igényt, hiszen januárban 2021-ig választottak meg az úszószövetség elnökének. Hathavonta az elnökség ezt nem erősítteti meg, még akkor sem, ha nyilvánvaló, hogy a lemondások a peremfeltételeket nehezítik. A lemondott tagok helyére új elnökségi tagokat fogunk választani, és tovább dolgozunk azon program megvalósításán, amit január 8-án előterjesztettem, amit a közgyűlés elfogadott, és ami meggyőződésem szerint a magyar úszósport és a Magyar Úszó Szövetség együttes érdeke.

Azt tudja már, hogy kiket jelölnének az elnökségbe?

– Még nem, ez a folyamat holnap indul, hiszen holnap kapják meg a tagszervezetek a részletes napirendet, és ezt követően 15 napjuk van a jelölésre. Felállítottam egy jelölőbizottságot, amely befogadja a jelöléseket. Hangsúlyozom, hogy akik felkerülnek a jelölőlistára, azok nem a MÚSZ elnökének jelöltjei, de mindenki, akit megválasztanak, az én jelöltem. Vagyis a tagszervezetek önállóan jelölnek, és a MÚSZ elnökének mindenkivel együtt kell tudnia dolgozni, aki megkapja a közgyűlés támogató szavazatát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!