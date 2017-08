Rendkívüli közgyűlés az úszóknál: Bienerth jövője a tét

Bienerth Gusztáv a TV2 Mokka című műsorában arról is beszélt, hogy a feladatait a szövetség élén folytatni akarja, ezért nem tervezi lemondását.

"Sok a feladat, rengeteg az elvégzendő munka, nemcsak az uszodában, a medence partján, hanem a szövetségben is. Ezt a munkát nem végeztem el. Nem örülök, hogy az ellenőri testület lemondott, ezt a munkát nekem tovább kell végeznem az elnökséggel együtt - a lemondott elnökségi tagok helyett megválasztandó új tagokkal."

Időközben a szervezet előző vezetője nyílt levelet írt a Magyar Úszó Szövetség elnökének. Gyárfás Tamás arra kéri Bienerth Gusztávot, hogy üzengetés helyett a FINA Masters világbajnokság után a sajtó nyilvánossága előtt közösen vitassák meg a tisztázásra váró kérdéseket.

Bienerth Gusztáv hangsúlyozta, hogy őt is váratlanul érte az elnökségi tagok távozása, és Gyárfás Tamással továbbra is kapcsolatban van. "Köztünk élő együttműködést célzó együttműködés is van" - mondta.

Csütörtökön derült ki, hogy hatan lemondtak, így az elnök és az alelnök mellett összesen egy tagja maradt az elnökségnek.

Benyújtotta lemondását Becsky András, Cseh László, Danks Emese, Török Enikő, Törös Károly és Wladár Sándor.

A szakmai sikerektől függetlenül úgy látják, hogy a szövetség jelenlegi elnöke sem az elnökséget, sem a közvéleményt nem tájékoztatja tényszerűen sem a szervezet tevékenységéről, sem a meghatározó döntéséről.

Korábban olimpiai- és világbajnokok, valamint a legnevesebb edzők követeltek változást a sportág irányításában, többek között Darnyi Tamás, Székely Éva, Hargitay András, Szabó József, Risztov Éva, Rózsa Norbert és Güttler Károly. Az edzők közül Turi György, Plagányi Zsolt és Petrov Iván is változást sürgetett.

Július 31-én lemondott a szövetség ellenőrző testületének elnöke is - ezért kell összehívni a rendkívüli közgyűlést, amelynek napirendjére bármilyen kérdést felvehetnek.

Bienerth Gusztáv a világbajnokságot értékelő múlt keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy sezrinte egyéni sérelmek állnak a támadások hátterében.

"Egyéni, pitiáner sérelmek miatt egyesek bosszút forralnak. De rossz hírem van, én a jövőre koncentrálok. Arra kaptam mandátumot, hogy végleg felszámoljam a barter-korszakot, rend legyen a szövetségben, a sportágban."

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerdán már azt mondta, hogy a sportág vezetőjének szakmai és menedzseri szempontoknak is meg kell felelnie. "Én mindenféleképpen szakmai vezetőt tartok szerencsésnek, így a menedzseri szempontokat is figyelembe kell venni. Szakmailag ismernie kell a különböző feladatok rendszerét. A szakma oldalán álltam mindig, ott is fogok állni".

Bienerth Gusztávot január 8-án a Magyar Úszó Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén választották meg a szervezet elnökének, a posztról lemondott Gyárfás Tamás helyére.

