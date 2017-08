A Man United előbb a szuperkupára, utána Gareth Bale-re hajt

Mi is valójában az európai szuperkupa-döntő? A direkt válasz könnyű: a Bajnokok Ligája és az Európa Liga legutóbbi győztesének az idényt nyitó találkozója. A tartalmasabb már nehezebb: egy UEFA-rendezvény, amelynek kétségtelenül van presztízsértéke, de az időpontja, s a csapatok formája miatt inkább gálamérkőzés.

Az utóbbi években a soros szuperkupa-mérkőzéseken szó sem volt öldöklő küzdelemről, szigorú védekezésről, 2012-ben öt, 2013-ban négy, 2014-ben csak két, 2015-ben kilenc, 2016-ban öt gólt hozott a finálé. Az európai szövetség olyan városoknak adta az elmúlt években a rendezés jogát, amelyek európai kupadöntőt még nem rendezhettek: Prága, Cardiff, Tbiliszi, Trondheim volt a helyszín, amióta már nem a korábbi állandó helyszín, a monacói II. Lajos Stadion várja a mérkőző feleket.

II. Lajos monacói hercegtől eljutottunk II. Fülöp makedón királyig, ami, ugyebár, történelmi léptékkel mérve is nagy ugrás vissza az idő, paradox módon mégis a jelen: a II. Fülöp, a helyiek által használt módon a Filip Vtori (Филип Втори) arénában rendezik meg a mai mérkőzést. Várhatóan több mint harmincezer néző előtt – futball-mérkőzéseken 33 460 a stadion kapacitása, noha 2012-ben közel kétszer annyian voltak a függetlenség kikiáltásának 21. évfordulóját ünnepelni, illetve 2014-ben körülbelül félszázezren hallgatták a Macedóniában is nagyon népszerű szerb énekes sztár, Zseljko Jokszinovics koncertjét.

Nyilvánvalóan most is csak a férőhelyek korlátozott száma szab határt a nézőszámnak, s nem az érdeklődés hiánya, hiszen a hírek szerint akár háromszor ennyi jegyet is el lehetett volna adni. Az egyetlen „rossz” a nagy meleg, napok óta 35 fok feletti a hőmérséklet Szkopjéban.

A két résztvevő egyébként már találkozott egymással a nyáron, az Egyesült Államokban, a kaliforniai Santa Clarában. (Ott sem volt nagyon hideg...) A gálamérkőzésük 1-1-re végződött, aztán tizenegyes-párbajban szórakoztak a felek, a Real Madrid négyet, a Manchester United csak hármat rontott, így az angolok nyertek.

Az akkori, különösen a második félidőben látott összeállításokból ne következtessünk a mostani kezdő csapatokra. Immár a spanyoloknál szinte mindenki a fedélzeten van, a Man Unitedből Bailly és Jones eltiltás, Rojo, Shaw és Young sérülés miatt hiányzik majd. José Mourinho, aki a pályafutása során még soha nem nyerte meg ezt a serleget, pedig a Portóval és a Chelsea-vel is harcba szállt érte, várhatóan a De Gea – Valencia, Lindelöf, Smalling, Blind – Herrera, Matics, Pogba – Rashford, Lukaku, Mkhitarjan tizeneggyel kezd, ami azt jelentené, hogy mindhárom csapatrészbe bekerül egy-egy új szerzemény. Lindelöfért, Maticsért és Lukakuért közel 165 millió eurót fizetett ki a Man United, ennek is tulajdoníthatóan immár a portugál a világ valaha legtöbb pénzt játékosvásárlásra fordított edzője, szoros versenyben megelőzve Pep Guardiolát és Carlo Ancelottit. S az összeg a hírek szerint még az augusztus végéig hátra lévő bő három hétben jelentősen növekedhet, a Man United ugyanis pályázik a Barcelona játékosára, Sergi Robertóra, s a szuperkupa-döntő után tesz ajánlatot a Real Madridnak Gareth Bale-re.

A királyi klub edzője, Zinedine Zidane (a spanyol sajtó szerint) a Navas – Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Isco, Benzema, Bale tizenegyet tervezi, tehát az újak közül sem Théo Hernandez, sem pedig Dani Ceballos nem kezd. Ellentétben a Uniteddel, a Real Madrid lényegesen többet keresett, mint költött az átigazolási piacon, igaz, a „cseresorból” elengedte Pepét, Moratát, Jamest, Danilót, Mariano Diazt is és kölcsönadta Fabio Coentraót.

Zidane azt mondta a hétfői sajtótájékoztatón, hogy Cristiano Ronaldo, noha alig edzett a csapattal, a visszatérése óta meccsfitt, köszönhetően annak, hogy a szabadsága alatt is rendszeresen mozgott. Ennek ellenére nem valószínű, hogy a portugál világsztár a kezdő sípszótól pályán lesz.

