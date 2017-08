Hosszú Katinka bevallott egy nagyon furcsa dolgot

Nem sűrűn vallom ezt be, de elfáradtam Eindhovenre, leginkább mentálisan - Hosszú Katinka erről is kendőzetlenül a vele készült interjúban.

"Mireia Belmonte elvette a világcsúcsomat Eindhovenben" – kezdte nyugodtan és higgadtan Hosszú Katinka a Nemzeti Sportnak adott interjút.

– Belehalt kicsit ebbe?

– Átéltem már ugyanezt 2014-ben, a dohai rövid pályás világbajnokságon... Belmonte kapcsán erre vigyázni kell, mert ha vérszemet kap, ráugrik a lehetőségre. Másfelől viszont jól mutatja, hogy soha senki nem fog félreállni előlem! Nem sűrűn vallom ezt be, de elfáradtam Eindhovenre, leginkább mentálisan. Belmonte ezt megérezte, és erőt merített belőle.

– Ez egyszersmind azt mutatja, hogy Hosszú Katinka is ember, és nem robot.

– Megfoghatja Shane kezét, mert ő is ugyanezt mondta az eindhoveni négyszáz vegyes után! Pedig az én célom, hogy robot legyek, hogy a külsőségek ne befolyásoljanak soha – a történtek azt mutatják, versenyzőként még nem jutottam el ide.

– De mi történt azon a négyszáz vegyesen? Világcsúcson belül úszott pillangón, majd háton is, aztán egyik pillanatról a másikra az előnyből méteres hátrány lett...

– Küzdöttem én, tudtam is, hogy nagyon kellene nyomnom, de ahogyan Belmonte gyorsult, én lassultam... Igen, fejben talán mégiscsak elengedtem azt a döntőt, és bevallom azt is, hogy már ott, a medencében átfutott a fejemen, hogy ebből világcsúcs lesz. Az előző állomáson, Berlinben majdnem megdöntöttem négyszáz vegyesen a saját világrekordomat, ez is mutatta, hogy a formámmal nincs baj, a gondot inkább az jelentette, hogy korábban minden állomáson sok számot úsztam, míg az új szabályok ezúttal ezt nem engedték meg nekem. Nagyon nehéz egyetlen számra mentálisan figyelni – ha több távot vállalok, akkor egyik jön a másik után, és az ember másként koncentrál.

– Ha már az új szabályokat említi, vagyis hogy egy úszó állomásonként csak négy távot vállalhat: korábban is felemelte a hangját a változás kapcsán, az első állomás után pedig azt írta a Facebook-oldalán, hogy tátongó ürességet érez. Haragszik a szabályváltozások miatt?

– Bárkivel beszéltem, mindenki azt mondta, ez az úszásnak nem tesz jót.

– Legyen őszinte, hiszen sokan mondják, mindez Hosszú Katinka ellen szólt!

– Biztos vagyok abban, hogy ellenem szól, de muszáj felvérteződnöm. Shane azt mondta: megpróbálhatnak megtörni, te el is hajolhatsz, de meg nem törhetsz! Senki se higgye, hogy feladom! Hiszen akkor ők nyernének...

– Sohasem akarta feladni? Nem nehéz belátni, hogy a sprintszámokban könnyebben összejöhet a világcsúcs, mint mondjuk kétszáz vagy négyszáz vegyesen.

– Igen, én is azt gondolom, a világcsúcsok nem feltétlenül egyenértékűek. Vegyük például a kétszáz vegyest rövid pályán: elég sok világrekordot úsztam ezen a távon az utóbbi öt évben, ráadásul annyit finomítottam az úszásomon, hogy a világcsúcsom 2:01-es, míg az utánam következő versenyző sohasem úszott 2:04-en belül. De az tény, nem egyszerű a medencében és a parton is felvenni a kesztyűt az ellenfelekkel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!