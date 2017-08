Indul egy új csapat a Serie A-ban: az AC Milan

Az olasz bajnokságok 1898 óta íródó történetében a megszerezhető elsőségek hatvankilenc százalékát eddig a Juventus (33 bajnoki cím),az AC Milan (18) és az Inter (18) szerezte meg. Az ezredforduló évei óta, amikor 2000-ben a Lazio, 2001-ben az AS Roma varrhatta mezére a bajnoki jelvényt, a scudettót, csak a három nagy valamelyikét koronázták meg. Az elmúlt hat idényben, kivéel nélkül, a Juventust. Most is a torinóiak az első számú esélyesek, bár igazából senki sem tudja, hogy mire lehet képes az új Milan.

Soha még nem költött ennyi pénzt a Milan játékosvásárlásra egy nyári szezonban, az eddig kifizetett 189 millió eurónál csak a Neymart megszerző PSG és a Manchester City költött többet. Megdőlt az „egyéni” klubrekord is, Leonardo Bonucci megaüzletével. A Juvétól vett védő picivel bár, de még Rui Costánál is többe került. A 2017 nyári, szinte teljes vércserét a már nem is annyira közeli múltból talán a 2001–2002-eséhez lehetne hasonlítani, akkor érkezett Rui Costa, Andrea Pirlo, Pippo Inzaghi, Christian Brocchi és Dida is a csapathoz, még jó néhány, kevésbé sikeres átigazolás alanyával egyetemben. A következő idényben a Milan csak negyedik lett a Serie A-ban, de kiharcolta a BL-indulást, sőt a következő tavasszal, tehát 2003-ban, éppen a Juventus elleni döntőben, ismét megnyerte a Bajnokok Ligáját. Tulajdonképpen az nyitotta a klubtörténet legutóbbi, bő négy éven át tartó sikerkorszakát. (Noha azóta még egyszer, éppen a Juve mostani edzőjével, Max Allegrivel bajnok lett.)

Az 1999 és 2006 között a Milanban futballozó, az említett, 2003-as BL-sikerben is tevékeny részt vállaló Andrij Sevcsenko úgy látja, kaotikus a mostani erősítés, nem eléggé célirányos, nem a hiányposztokra keresett a vezérkar új embereket. Lehet benne igazság, de azt se felejtsük el, nagyon régen szüksége volt már a Milannak az erősítésekre, az elmúlt évtizedben érkezők, vagy már túl voltak pályafutásuk csúcspontján, vagy többségükben nem voltak Milan-szintű, értsd, a Sacchi-, a Capello- vagy az Ancelotti-féle Milanhoz méltó játékosok. Kivételként talán Zlatan Ibrahimovic erősítette fenti tételt.

Idén nyáron a már említett Leonardo Bonucci, az új csapatkapitány mellett André Silva (FC Porto), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Lucas Biglia (Lazio), Franck Kessie (Atalanta) és Fabio Borini (Sunderland) érkezett, s reális esély van még Nikola Kalinić (Fiorentina)megszerzésére, illetve egyelőre kölcsönvételére.

Ugyanakkor távozott Matteo De Sciglio (Juventus), Juraj Kucka (Trabzonspor), Gianluca Lapadula (Genoa), Honda Kejszuke (Pachuca), Andrea Bertolacci (Genoa), Gerardo Deulofeu (Barcelona) és Carlos Bacca (Villarreal).

Tényleg igaz, hogy alig lehet majd ráismerni a Li Jong-hong, Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli által összevásárolt és Vincenzo Montella edző által összerakott új Milanra, amely eddig kiválóan szerepelt az Európa Liga-mérkőzésein, igaz, a nem túl acélos Craiova és KF Shkëndija, egy román és egy macedón együttes ellen. A legerősebb tizenegynek egyelőre a G. Donnarumma – Conti, Bonucci, Musacchio (Zápata), Rodriguez – Kessie, Montolivo Çalhanoğlu – Suso, André Silva, Borini tizenegy tűnik, de sok függ attól, Montella hány védővel, vagy éppen hány csatárral küldi fel a csapatot a pályára. S hosszabb távon készenlétben áll Romagnoli, Antonelli, Biglia, Bonaventura. A támadósorban nagyon jól jöhet még a „torony”, Kalinić.

A Crotone ellen várhatóan a G Donnarumma – Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez – Kessie, Çalhanoğlu, Montolivo – Suso, André Silva, Borini tizenegy kezd, április 30-án még a Donnarumma – Calabria, Cristian Zapata, Paletta, Vangioni (Gomez) – Kucka, Locatelli, Mati Fernandez (Ocampos) – Suso, Lapadula, Deulofeu (Bacca) gárda játszott az olasz csizma talpán, Crotonéban.

A Juve talán kevesebbet változtatott eddig, mint a következő években, az biztos, hogy a védelem veszítette a legtöbbet Bonucci és Dani Alves távozásával, még jó, hogy a klub azt állítja, hogy a balhátvéd Alex Sandro semmiképpen sem távozik. Nyilván fontos az is, hogy sikerült Paulo Dybalát is megtartani. Federico Bernardeschi és Douglas Costa érkezésével erősödhet a szélsőjáték, de kérdés, mi lesz így Mario Mandžukić sorsa. Az új szerzemények: Mattia De Sciglio (Milan), Wojciech Szczęsny (Arsenal), Douglas Costa (Bayern München), Rodrigo Bentancur (Boca Juniors) Federico Bernardeschi (Fiorentina) és Blaise Matuidi (PSG).

A változások után a Juve legerősebb tizenegye a Buffon – Lichtsteiner (De Sciglio), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro – Marchisio (Khedira), Matuidi (Pjanić) – Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa – Higuaín névsorú lehet.

Az előző évekkel ellentétben a Napolinak most nem kellett egyetlen kulcsemberéről sem lemondania, senki sem távozott, olyan pedig nem érkezett, akit azonnal a kezdő csapatba kellene állítani. Így továbbra is a Reina – Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam – Zielinski, Hamšík, Jorginho – Callejon, Mertens, Insigne tizenegy tűnik a legerősebbnek.

Maurizio Sarri az előző szezonban 94 bajnoki gólt szerző legénységének rengeteg híve van, különösen Dél-Olaszországban, a játékosok éppen úgy azt hangoztatják, mint a klubelnök Aurelio De Laurentiis, hogy „a bajnoki cím többé nem tabu”, de óriási meglepetést keltene, ha ez a gárda megismételné a Maradona, Careca, Alemão féle gárda bravúrját, s a Vezúv lábához vinné az olasz bajnoki címet.

A többiek? Az AS Roma gyengült, nemcsak azzal, hogy Luciano Spalletti az Interhez távozott, hanem mert Antonio Rüdiger, Mohamed Szalah és Leandro Paredes is távozott. Pénteken Iturbe is elment Mexikóba. Az egyetlen erősítés a Manchester Citytől érkezett Alekszandar Kolarov, de ő egyedül vélhetően kevés lesz ahhoz, hogy igazán szép legyen a Francesco Totti utáni évek első szezonja. A remény leginkább a Fabio Capellóval 2001-ben győztes bajnokcsapat játékosában, az edzőként visszatérő Eusébio Di Francescóban lehet, aki remek gárdát rakott össze a Sassuolóból, kérdés, mire megy, ha egy a Bajnokok Ligája-szereplésért, a bajnoki címért harcba szálló csapatnál kell megtennie. Előnyére válhat, hogy Manolaszt és Nainggolant sikerült megtartania a klubnak, s ott van még a fedélzeten a veterán Daniele De Rossi és az előző idény gólkirálya, Edin Džeko is. A várható tizenegy: Alisson – Karsdorp, Manolasz, Fazio, Kolarov – Pellegrini, Nainggolan, De Rossi – Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

Az Inter sokkal nyugodtabb felkészülés után van, mint amilyet megélt 2016-ban, s Luciano Spalletti szerződtetése után vélelmezhető, hogy nem lesznek olyan gondjai az edzőfronton, mint tavaly voltak. Mindazonáltal a játékoskeret, még Borja Valero (Fiorentina) megszerzése ellenére is, alig erősödött, igaz, legalább nem gyengült, úgy tűnik, a Manchester United mégsem tudja elvinni a horvát Ivan Perisićet. A legjobbnak vélt kezdő tizenegy: Handanović – D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi – Gagliardini, Borja Valero – Perisić, João Mario, Candreva – Icardi.

Egyetlen magyar szerepel a Serie A húsz csapatának keretében: Nagy Ádám, aki a második idényét kezdi majd a Roberto Donadoni által irányított Bolognában. A válogatott középpályás az előző idényben rendszeresen játszott súlyos sérüléséig, most, Andrea Poli érkezése után, nem lesz könnyű megtartania a helyét a kezdőtizenegyben.

