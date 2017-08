Fazekas-Zur Krisztina a társak lelkesedéséből építkezik

Mennyire elégedett eddig a szezonjával?

Jól alakul az évem, bár voltak zökkenők. Az első válogató nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de az idei célkitűzés sikerült: olimpiai számban kerültem be a vb-csapatba, pedig ezt az évet kicsit lazábbra terveztük. Az elutazás előtti felkészülés jól sikerült. Kipihentem magam, az energiám is visszajött. A verseny előtti időszakot egyébként is szeretem, nagyon jó érzés, hogy gyorsan megy a hajó.

Új négyes indul Racicében. Mennyire kell irányítgatni a fiatalabb társakat?

Nem nagyon kell, mert ők is folyamatosan ebben a közegben vannak, együtt versenyzünk évek óta, senki nem ismeretlen.

Néha adok egy-egy tippet, de azok sem hatalmas titkok.

Mennyire furcsa, hogy a tavalyi társak nincsenek a mezőnyben, és a teljes magyar válogatott is alaposan átalakult?

Különböző okok miatt most többen nincsenek itt, de én ezeket a lányokat is régóta ismerem. Ez nem okozott hirtelen változást nekem. Nem szépítem, az olimpia után nehezebb volt motivációt találni. Az, hogy most másokkal ülök a hajóban, csak pozitív hatással van rám, mert óriási a lelkesedésük, és ebből én is építkezhetek.

Mire lehet képes ez a négyes a csehországi vb-n?

Dobogóra várom magunkat. Az majd ott dől el, hogy az új-zélandiakat meg tudjuk-e verni. Mindent megteszünk ezért. Ha egy jó pályát tudunk menni, akkor az elvárásoknak megfelelően szerepelhetünk.

A versenyzésen túli reményei is vannak Racicében...

Igen, lesz egy szavazás a világbajnokság alatt, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség sportolói bizottságába kerülnék be. Hárman pályáztunk, meglátjuk, hogy kire szavaznak a legtöbben.

