Három érmet szereztek a magyarok csütörtökön a junior úszó-világbajnokságon

A vb időmérőjének hivatalos honlapja szerint Németh Nándor egyéni legjobbját (1:47.14) alaposan megjavítva, 1:46.79 perces idővel másodikként ért célba 200 méter gyorson. Ez az idő egyébként az ifjúsági világcsúcson belül volt.

"Hárman is a világcsúcson belül úsztunk, ez is mutatja mennyire erős ez a mai mezőny. Az edzőmmel azt beszéltük, az egyéni legjobbammal meg lehet az arany, megúsztam, de még jobb kellett volna" - idézte a Magyar Úszó Szövetség Facebook-oldala a 17 éves magyar versenyzőt, aki a szerdai nyitónapon a 4x100 méteres gyorsváltó záróembereként az ötödik helyről úszva hozta be az első helyre a csapatot.

Ugyancsak ezüstérmet szerzett a 15 éves Késely Ajna, aki 800 méter gyorson szintén egyéni csúccsal, 8:30.62 perccel ért célba. "Az argentin lány kicsit elvitt az elején, így erősre sikerült az első négyszáz. A végén így az ezüstért úsztam. Nagyon fájt, szakadtak le a kezeim" - mondta Késely.

Barta Márton 200 méter vegyesen ugyancsak eddigi pályafutása legjobbját úszta, szinte pontosan egy másodpercet faragott korábbi csúcsából (2:01.13), s 2:00.14-es idővel lett harmadik. "Szerettem volna a tavalyi Eb-n úszott legjobbamat megjavítani, ez sikerült, és szerencsére érem lett belőle" - mondta Barta, aki szintén tagja volt a 4x100 méteres győztes gyorsváltónak.

A magyarok így két nap után öt éremmel, egy arannyal, három ezüsttel és egy bronzzal állnak.

