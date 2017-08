Álomszerű sikerek a kajak-kenu vb-n

Két arany, két ezüst, két bronz: csodálatos délelőttöt produkált a magyar kajak-kenu csapat a racicei világbajnokságon. Három olimpiai számban is jutott egy-egy érem: ismét nyert női négyesünk, Horváth Bence ezüstérmes lett K-1 200 méteren, míg Devecseriné Takács Kincső a harmadik helyen zárt C-1 200 méteren. És szép meglepetéssel szolgált Hagymási Réka és Szabó Ágnes, akik K-2 200 méteren állhattak fel a dobogó legfelső fokára.

Ezüstéremmel nyitotta a magyar válogatott a racicei világbajnokság utolsó versenynapját. A K-4 1000 méteren szereplő férfi négyesünk, Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Ceiner Benjámin és Pauman Dániel óriási csatát vívott az ausztrálokkal az elsőségért, ám Kenny Wallacék mindig visszaverték a magyarok indításait - közölte a szövetség.

Ennek a négyesnek is volt racicei „előélete”: Tóth Dávid ugyanis szombaton megcsúszott egy lépcsőn, s felhasította sípcsontját, így nagy kötéssel a lábán állt rajthoz.

„Na, kellett neked viccelődni, hogy Kamera már olyan öreg, hogy kerekesszékből kell berakni a hajóba

– mondta neki Pauman Dániel, akinek kislánya Luca most először látta őt a helyszínen szerepelni és érmet nyerni.

A fiúk természetesen elégedettek voltak ezzel az ezüsttel, Ceiner Benjámin pályafutása első felnőtt világbajnoki érmét szerezte, Kammerer Zoltán a sokadikat, s ahogy fogalmazott: ő se gondolta volna, hogy húsz évvel az első világbajnoki indulása után itt fog állni a dobogón.

Horváth Bence remélte a dobogót, bár a verseny előtt azt hangoztatta, hogy ő már azzal is elégedett, hogy a döntőben van, felszabadultan tud versenyezni. Nos, ez a felszabadultság meghozta számára az ezüstöt – méghozzá olimpiai számban! A riói címvédő brit Liam Heathet ugyan még nem tudta legyőzni - de ami késik...

„Sikerült majdnem tökéletes pályát mentem. Ha hibát kellene keresni, a rajtgépbe talán túl ferdén álltam be, de nem ezen múlt a győzelem. Rettentően boldog vagyok és örülök neki, hogy be tudtam bizonyítani, hogy itt a helyem... És még sokáig itt is lesz” – mondta Horváth Bence.

A női kenusok versenyében Devecseriné Takács Kincső nem csak magáért, de párjáért, Balla Virágért is küzdött az új olimpiai számban C-1 200 méteren, amelyen bronzérmes lett kanadai és orosz riválisa mögött.

„Otthon egy-egy válogatót nyertünk, s Virág lemondott a szétlövésről. Szombaton párosban nem tudtunk dobogóra állni, de mivel az egész szezonban együtt készülünk, egymásért hajtunk, így ez az ő érme is. Mindenképpen szerettem volna, hogy a női kenus szakág éremmel zárja ezt a világbajnokságot” – magyarázta Kincső, aki szerint amióta olimpiai szám lett a női kenu, sokat gyorsult, fejlődött a mezőny.

Nem sokkal később a férfi kenus szakág egyenlített. Hajdu Jonatán és Fekete Ádám C-2 200 méteren óriási csatában lett bronzérmes – csakúgy, mint az Európa-bajnokságon.

„A rajtot leszámítva, nem futott jól alattunk a hajó az első százon, de a táv második fele jól sikerült, így nagyon boldogok vagyunk” – mondta Hajdu Jonatán, miközben két fiatal hölgy a vízen gondoskodott a nap nagy meglepetéséről: Hagymási Réka és Szabó Ágnes világbajnoki aranyérmes lett K-2 200 méteren! A lányok, akik az Európa-bajnokságon hatodikak voltak, a legjobb idővel kvalifikálták magukat a döntőbe, akkor kezdték el érezni, hogy esélyesei lehetnek ennek a számnak.

„De ez a győzelem egy álom. A célban annyit éreztünk, hogy az első két hely valamelyikén végeztünk, de nem mertük mi sem elhinni, míg ki nem írták. Ez életünk pályája volt – mondta Hagymási Réka.

„Sokat készültünk, csak erre a számra koncentráltunk.

A rajtunk tökéletes volt, ahogyan a pályánk is.

Boldogok vagyunk” – mondta Szabó Ági.

És akkor jöhetett a csattanó!

Női négyesünk elképesztő diadala!

Az előjelek nem voltak túl kedvezőek, Medveczky Erika betegség, a Takács Tamara, Vad Ninetta páros ötödik helye 500 méteren, s a lányok az idény folyamán egyre-másra hallgatták, hogy jönnek, jönnek az új-zélandiak! Hát ezúttal nem jöttek! Csodálatos rajt-cél győzelmet aratott a magyar női négyes.

„Mit is mondhatnék? Köszönjük ezt az edzőinknek, Csipes Ferencnek, Simon Miklósnak, Kati néninek, Rami Zurnak, mert nélkülük most nem lennénk itt” – magyarázta Medveczky Erika.

„Annyira jól ment minden, annyira tolták alám a hajót a lányok, hogy szinte hanyatt dőltem a sebességtől.

Az előfutamok alapján vártuk az új-zélandiakat, de csak nem akartak jönni, már a rajtban megvertük őket” – lelkendezett Takács Tamara.

„Én csak azt láttam, hogy Lisával vagyok egyvonalban, gondoltam, akkor nincs nagy baj, de csak a végén mertem elhinni, hogy nyertünk” – tette hozzá Vad Ninetta.

És hogy az elmúlt napok kálváriája után miként vélekedett a csapatról, hogy segítette a lányokat a szám kétszeres olimpiai bajnoka, Fazekas-Zur Krisztina?

„Azt mondtam nekik, hogy ez nem a világ vége. Kajakozunk. Ez sem a világ vége. A lányok az idény folyamán többször bizonyították, hogy mennyire erősek, jó versenyzők, így én mindvégig hittem bennük és hogy képesek leszünk megcsinálni” – mondta Kriszta.

A délelőtti döntők során még negyedik lett az 1000 méteren szereplő kenu négyesünk (Vasbányai Henrik, Varga Dávid, Sarudi Pál, Kiss Tamás), ötödik Bodonyi Dóra K-1 1000 méteren, Lucz Dóra a 8. helyen zárt K-1 200 méteren, míg a C-2 1000 méteren induló párosunk, Korisánszky Dávid és Mike Róbert a kilencedikként végzett.

