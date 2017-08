Zárásként is magyar vb-arany

A délelőtt 1000 méteren ötödik Bodonyi júliusban, Plovdivban megnyerte ezt a számot, és a rajt után most is szinte azonnal az élre tört. Sokáig a négyfős élboly tagja volt, s miután az üldözők utolérték őket, továbbra is vezetett. A célhoz közeledve az Eb-bronzérmes német Tabea Medert és a 23 éves szolnoki kajakos meglépett a mezőnytől, s végül egymás között döntötték el az elsőség sorsát. Bodonyi jól bírta a hajrát, így az Eb után a vb-t is megnyerte a leghosszabb távon. Ebben a versenyben 26-an indultak.

A férfiak hasonló számában - 38 vetélytársával együtt - Noé Bálint szállt vízre magyar részről. A Honvéd 23 éves kajakosa az elején még vezetett is, 2500 méter után azonban lemaradt, s végül a 18. lett.

A kenusoknál az Eb-n második Varga Dávid sokáig tagja volt az élbolynak, de 3000 méter után lemaradt, s innentől már nem volt esélye az éremszerzésre. Győzött - címét megvédve - a németek világklasszisa, Sebastian Brendel, a győriek 29 éves versenyzője pedig hatodikként érkezett a célba a 27 fős mezőnyben.

