Hüttner Csaba: ez az első lépcsőfok, a következő még jobb lesz

Eredményes világbajnokságot zárt a csehországi Racicében a magyar kajak-kenu válogatott, amelynek tagjai Hüttner Csaba szövetségi kapitány várakozásait szinte teljesen teljesítve tíz érmet, öt első, három második és két harmadik helyet szereztek, és három olimpiai számban is dobogóra állhattak.

Magyarország nyerte a pontversenyt a vb-n, s ezen belül a női kajak szakágban is az élen végzett.

A kapitány előzetesen azt remélte, hogy mind a négy szakágban nyernek "ötkarikás" érmet a versenyzői, ez majdnem teljesen be is jött, ugyanis a női 500-as kajaknégyes győzelme mellett a kajakos Horváth Bence második lett 200 egyesben, a friss olimpiai számban, a női kenu egyesek 200 méteres versenyében pedig Devecseriné Takács Kincső a dobogó alsó fokára állhatott fel.

"Úgy gondolom, hogy ez a fiatal csapat nagyon jól teljesített"

- jelentette ki Hüttner Csaba. Kifejtette: az évnek úgy vágtak neki - ő is akkor kezdte a munkát a felnőtt kapitányi poszton -, hogy elkezdik építeni a tokiói olimpiai csapatot, s megpróbálnak egy négy lábon álló válogatottat kialakítani.

"Ez részben sikerült, bár férfi kenuban most nem jött össze az olimpiai érem. Ebben a szakágban is nagyon sok ember van ugyanakkor, akikből lehet építkezni" - tette hozzá.

Hüttner Csaba beszélt a vb-t magyar szempontból végigkísérő betegségekről, sérülésekről is - Medveczky Erika gyomorpanaszai miatt nem jutott be a döntőbe K-1 500 méteren, Kopasz Bálint kezére ráesett a hajója, és erre ráment az 500 méteres versenye, és a végén még Tóth Dávid lába is megsérült, bár ez végül nem befolyásolta a szerepelését -, mint mondta, ezek "hihetetlenül lehúzták" a csapat teljesítményét, és ebből a gödörből csak vasárnapra tudtak kimászni.

"A női kétszázas kajakpáros győzelme és a két olimpiai számos érem átbillentette a csapatot ezen a pechszérián" - fogalmazott a szakvezető.

Hangsúlyozta: nagyon büszke a válogatottra, szerinte nagyon sok fantázia van a csapatban, de a versenyzőknek még meg kell tanulniuk a fókuszálást a legnagyobb versenyeken, hogy téthelyzetben ki tudják hozni magukból a maximumot.

"Hogy a férfi négyessel mi történt, még nem tudjuk, ezt még nyomozzuk, Ki kell elemezni a történteket." - mondta Hüttner Csaba a vb egyik negatív szenzációjáról, arról, hogy az új olimpiai számban, K-4 500-on a friss Európa-bajnok magyar kvartett nem tudott bejutni a döntőbe.

A pozitívumok között kiemelkedő teljesítménynek nevezve elsőként a K-2 1000 méteren negyedik Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert duó helyezését említette a szövetségi kapitány, szerinte nagyon kicsit múlott, hogy a kettős nem lett bronzérmes.

"A női négyes produkciója is hihetetlen teljesítmény, főleg azok után, amik megelőzték a sikerüket. - utalt Medveczky betegsége és a Takács Tamara, Vad Ninetta duó párosbeli gyengébb eredményére. - Úgy gondolom, ez a győzelem egyértelműen Csipes Ferenc zsenialitásának köszönhető. A három nap alatt levette a lányok válláról a terhet, és profin kezelte a kialakult helyzetet."

Hüttner hangsúlyozta még, hogy Kopasz Bálint is nagyot nőtt a szemében, mert sokkoló pénteki kézsérülése után fel tudott állni, és odaállt az 500-as középfutamhoz, majd később a B döntőhöz és az 1000 méteres A fináléhoz is, és utóbbiban végül egy értékes ötödik helyet szerzett.

"Szerintem ez minden sportemberi teljesítményt felülmúl" - fogalmazott.

Saját szerepéről Hüttner Csaba azt mondta, az első évét kapitányként tanulóévnek fogta fel, ezzel együtt a versenyzők eredményességben - leginkább az Eb-n - túlszárnyalták a várakozásait, ő pedig tudja, hogy milyen hibákat követett el, ezeket igyekszik kijavítani.

"Az idei év volt az első lépcsőfok, a következő még jobb lesz" - mondta Hüttner Csaba.

