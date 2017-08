Megbotlott a Real Madrid, menetel a Manchester United

Angliában a Liverpool fölényes győzelme (illetve az Arsenal veresége), Spanyolországban a Real Madrid pontvesztése, Olaszországban az Inter római győzelme jelentette a hétvégi bajnoki forduló szenzációját. S még mi minden más is történt…

Angliában a Manchester United szenzációs rajtot vett, igaz, tavaly sem indult rosszul.

A harmadik forduló után még százszázalékos,

egyébként egyedüliként a mezőnyben, és úgy verte meg 2-0-ra a Leicester Cityt, hogy Romelu Lukaku, gól nélküli állásnál, kihagyott egy tizenegyest. Marcus Rashford lőtte az első, Marouane Fellaini a második gólt, érdekes, hogy mindketten csereként álltak be.

A Manchester City Raheem Sterling a 97. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Bournemouth pályáján (Daniels gyors gólját Gabriel Jesus egyenlítette ki a 21. percben), ez már önmagában is szenzáció. De a döntő gólt szerző csatár kiállítással zárta a meccset, miután a 93. percben kapott sárga lapja után kapott még egyet, túlzott gólörömért.

A Chelsea 2-0-ra legyőzte a forduló előtt még veretlen Evertont, mégpedig spanyol csillagai főszereplésével. A 27. percben Cesc Fabregas, a 40. percben Álvaro Morata volt eredményes. Utóbbi az első gólnál gólpasszt adott honfitársának, míg az ő találata César Azpilicueta beadását követően született.

Morata a Premier League első játékosa lett, aki első két mérkőzésén gólt szerzett és gólpasszt is adott.

A Tottenhamnek továbbra sem megy a Wembleyben, ezúttal csak 1-1-re végzett a Burnelyvel. Nem szakadt meg Harry Kane szokásos augusztusi gólmizériája sem, a Spurs gólját Dele Ali, a vendégekét a nyári klubrekordot jelentő összegért vett Chris Wood szerezte, a 92. percben. A Tottenham tizenkétszer játszott eddig az új Wembleyben, s csupán kétszer nyert.

A forduló szenzációja a Liverpool játéka volt, 4-0-ra ütötte ki az első három fordulóban két vereséget is összeszedő Arsenalt. Pedig a vendégeknél Alexis Sánchez, Mesut Özil és Granit Xhaka is játszott. A Poolban Coutinho nem, immár valószínűbb, hogy nem marad, minthogy marad. „Helyette” Firmino, Sadio Mané és Mohamed Szalah, majd a csereként beálló Sturridge is szerzett egy-egy gólt. Arsène Wenger elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek minősítette az övéi játékát – ez a legkevesebb, amit mondhatott.

Spanyolországban a Real Madrid, az eltiltott Cristiano Ronaldo nélkül, csak 2-2-es döntetlent játszott a Bernabéuban a remek estét kifogó Valenciával. Marco Asencio szerezte mindkét gólt, az ő érdeme, hogy a pontvesztés ellenére továbbra is folytatódott a nagy sorozat, immár 69 mérkőzésen szerzett sorozatban legalább egy gólt a Real. A Madrid mérlege nem rossz, a tavaszi, Atlético elleni BL-vereség óta minden tétmeccsét megnyerte, de a szurkolók kifütyülték Karim Benzemát és Gareth Bale-t. A Valencia első gólját Soler, a másodikat az Intertől kölcsönbe érkező francia Geoffrey Kondogbia szerezte.

Tizennégy év után áll a spanyol bajnoki tabella élén a Real Sociedad,

igaz, még csak a második fordulónál tartunk. A baszkok még pénteken 3-0-ra verték a Villarrealt. A Barcelona ugyancsak hibátlan még (miként némi meglepetésre az Espanyol ellen idegenben győztes Leganés), a Deportivo Alavés pályáján Lionel Messi két gólja döntött, a második félidő közepén. Az argentin szupersztárról a hétvégén jelentették be, hogy harmadszor is apa lesz.

Olaszországban mintha visszatértek volna a kilencvenes évek! A táblázat élén a Juventus, a Milan, a Napoli, az Inter és a Sampdoria neve virít. A Juve szombaton hátrányba került a Genoa pályáján, de Paulo Dybala vezérletével 0-2-ről 4-2-re fordított. A Milan, ha nem is könnyen, de legyűrte 2-1-re a Cagliarit, s az idényben még százszázalékos a tétmeccsein. Az első gólját a tinédzserszenzáció, Patrick Cutrone szerezte, a másodikat Suso, 1-1-nél. A szárdok egyenlítő gólja volt az első, amit a Milan a mostani szezonban kapott.

A Napoli nagyon magabiztosan intézte el a meggyengült Atalantát (3-1), egyébként az előző idényben a bergamóiaké volt az egyetlen csapat, amely ellen a Napoli nem tudott pontot szerezni a bajnokságban. Cristante most is vezetést szerzett a vendégeknek, de a második félidőben Piotr Zielinski, Dries Mertens és a csereként beállt Marko Rog is lőtt gólt. Pepe Reina védett, majd a meccs után mintha búcsúzott volna a szurkolóktól, lehet alapja a hírnek, hogy a PSG-hez szerződik a napokban.

A forduló rangadóján az Inter 3-1-re győzött a római Olimpiai Stadionban, a „farkasok” ellen. A meccs elsősorban Luciano Spalletti, az Inter vezetőedzője miatt volt érdekes. A fővárosi együttes ugyanis két nappal az előző bajnokiság vége után menesztette őt annak ellenére, hogy klubrekordot jelentő 87 pontot gyűjtött a rómaiakkal az előző idényben, s a második helyre vezette a csapatot. A milánóiak csaknem kilenc év után nyertek újra a Stadio Olimpicóban. Érdekes, hogy itt is a későbbi vesztes került előnybe (mint a Genovában és Nápolyban), Edin Džeko révén, a 15. percben. A második félidőben Mauro Icardi két gólt is szerzett, majd a hajrában Matias Vecino állította be a végeredményt.

Németországban a Bayern München Robert Lewandowski főszereplésével verte meg Brémában a Werdert. A lengyel csatár három percen belül (72. és 75. perc) volt kétszer is eredményes, a Werder 2008 óta képtelen legyőzni a bajorokat.

Visszatért a világbajnok Manuel Neuer,

akinek még egy áprilisi Bajnokok Ligája-mérkőzésen eltört a lába.

Dárdai Pál csapata, a Hertha sima, 2-0-s vereséget szenvedett a nagy formában lévő Borussia Dortmundtól. A Borussia már 39 bajnoki mérkőzésen veretlen hazai pályán. Góljait Pierre-Emerick Aubameyang és az első találatnál gólpasszt is adó Nuri Sahin szerezték.

A Szalai Ádámot foglalkoztató Hoffenheim 2-2-es döntetlent játszott Leverkusenben A magyar támadó nem lépett pályára. Gulácsi Péter ellenben védett az RB Leipzigben, együttese hátrányból fordítva három góllal (4-1) legyőzte a vendég Freiburgot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!