Storcktól tanulhatja az edzői fogásokat Gera

Gera Zoltán 2014-ben nemet mondott a West Bromwich edzői ajánlatára, most azonban úgy tűnik, egyre közelebb van ahhoz, hogy a kispadra üljön - írta a DIGI Sport – Sport 24.

"Néha úgy vagyok vele, hogy szeretnék a futball mellett maradni, néha úgy, hogy nem, jelenleg ez még távolinak tűnik" - mondta 2011-ben Gera Zoltán a DIGI Sportnak, majd 2014-ben meg kellett hoznia élete döntését:

edzősködés Angliában vagy az aktív játék folytatása?

Három éve a West Brom szerette volna, ha Gera Zoltán edzőként a csapatnál marad. Az akkor 35 éves játékos el is gondolkodott azon, hogy a családjával letelepedjen Angliában, de rájött, hogy folytatni akarja a focit, méghozzá mindenképpen Magyarországon, a Ferencvárosban.

Gera azóta túl van egy Európa-bajnokságon, ahol lőtt egy parádés gólt, a Fradiban továbbra is jó formában futballozik, a válogatottnak pedig közel 100 fellépés után is a rendelkezésére áll - még sérülten is.

Egy hónappal ezelőtt lépett utoljára pályára, jelenleg a tapasztalataival igyekszik segíteni Bernd Storck szövetségi kapitány csapatát.

"Thomas Doll megengedte, hogy Gera Zoltán részt vegyen velünk az edzésmunkában" – válaszolta Telkiben a DIGI Sport híradójának a kérdésére a német szakvezető.

"Bár nem játszhat velünk a mérkőzéseken, nagyon fontos, hogy itt van velünk. A tapasztalatával nagy segítséget jelent a játékosoknak. Később edző is szeretne lenni, ezért ebből a szempontból is fontos neki, hogy itt legyen.

Betekinthet egy kicsit a kulisszák mögé, abba, hogyan dolgozunk."

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Lettországot, vasárnap pedig az Európa-bajnok portugálokat fogadja vb-selejtezőn - olvasható DIGI Sport – Sport 24-en.

