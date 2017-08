Új mezszámot választott Messi és Suarez is

Az uruguayiak és az argentinok az élet egyéb területein is ismert rivalizálása külön téma lehetne, de most maradjunk csak a futballnál. A két ország 115 éve vív egymással mérkőzéseket, eddig 176 alkalommal találkoztak, nyolcvan argentin győzelemmel. Uruguayban, ami a gyakorlatban azt jelenti, Montevideóban, ellenben eddig csak 20-szor nyert 76 kísérletéből az Albiceleste.

Akadtak rendkívül izgalmas és emlékezetes egymás elleni mérkőzések, így az 1928-as olimpiai és az 1930-as világbajnoki döntő uruguayi sikerrel, nyert mind a két csapat kontinensbsajnokságot a másikat megelőzve, vagy éppen a tulajdonképpeni döntőben a másikat legyűrve. A 2010-es években, Montevideóban mindössze egyszer találkoztak eddig, a brazíliai világbajnokság selejtezőin a Celeste győzött 3-2-re az Alejandro Javier Sabella által irányított argentin csapat ellen. A mostani vendégek 2009-ben nyertek legutóbb a Centenario Stadionban, az is vb-selejtező volt, Diego Armando Maradonával a kispadon (1-0).

Immár Jorge Luis Sampaoli irányítja az Albicelestét, a mostani lesz a bemutatkozó fellépése tétmérkőzésen. (Korábban kettőből kettőt nyert a júniusi ázsiai túrán, előbb a brazilokat, majd a szingapúriakat verte a csapata.)

A válogatott 14 forduló után csupán az ötödik helyen áll a selejtezőkben, igaz, a már továbbjutott brazilok mögött nagyon tömör a mezőny, a kolumbiaiaknak 24, az uruguayiaknak és a chileieknek 23, az argentinoknak 22 pontjuk van. Hatodik Ecuador 20, hetedik Peru 18, s meglepetésre csak nyolcadik Paraguay ugyancsak 18 ponttal, a tízpontos Bolíviának és a nyolcpontos Venezuelának már nincs reménye.

A hátralévő négy fordulóban az argentinok még kétszer játszanak otthon, Perut és Venezuelát minden bizonnyal legyőzik, de egyik sem közvetlen rivális. Így kulcsfontosságúak az idegenbeli találkozók, melyek közül az első a péntek hajnali, montevideói, a második és utolsó pedig az október tizedikei, ecuadori lesz. Ha az Albiceleste nem szerez pontot Montevideóban, előfordulhat, hogy

a quitói meccs élet-halál lesz

a még a pótselejtezőre ugyancsak esélyes ecuadoriak otthonában.

Lionel Messit tavasszal a dél-amerikai szövetség eltiltotta, az első változat szerint nem játszhatott volna Montevideóban. Ám a FIFA később négyről egyre mérsékelte a partjelző megsértéséért kiszabott büntetést, s mire májusban így döntött, Messi egyet már le is töltött az eredeti négyből. (Akadtak olyan rosszindulatú vélemények, melyek szerint a FIFA megijedt attól, hogy a szupersztár nélkül az argentinok elbuknak a hátralévő selejtezőkön.)

Jorge Sampaoli számára Messi – némi túlzással – maga az argentin válogatott, már amikor a Sevilla edzőjeként hírbe hozták a Barcelonával, többször is kinyilvánította, hogy

számára a „Bolha” a világ legnagyobb futballistája.

Ennél is fontosabb, hogy noha ezúttal is olyan csatárokat hívott még a keretébe, mint Mauro Icardi, Sergio Agüero és Paulo Dybala (kerettag még Correa, Benedetto és Acosta is), tavaly március óta, ha játszott, mindig ő szerezte vagy az egyetlen, vagy, ha több gól is esett, mint a kolumbiaiak ellen, az első, a döntő gólt.

Sampaoli már közölte, a Celeste ellen Mauro Icardi játszik majd csúcséket, Paulo Dybala és Lionel Messi pedig a „következő sorból” indul majd. Icardi, az Inter játékosa eddig alig játszott a válogatottban, de a kapitány szerint jobban alkalmas a neki szánt szerepkörre, mint Sergio Agüero vagy a mellőzött Gonzalo Higuaín. Ritkaság az argentin futball történetében, de olyan csatártrió képviseli majd az országot, a hazát, amelynek egyetlen tagja sem játszott korábban a hazai bajnokságban.

Az Olé kiemelte: Messinek nagyon jó az eddigi mérlege az uruguayiak ellen. Hét meccsen játszott, ezek közül ötöt megnyert az argentin válogatott, s csak egyet veszített el. Messi már négy gólt szerzett a Celeste ellen.

A mérkőzés két főszereplője új mezszámot visel majd, a L'Equipe szerint

Luis Suarez a 20-as, Messi a 30-as dresszt veszi majd fel,

mert együtt így a 2030-as közös rendezésűnek tervezett világbajnokság pályázatát népszerűsíti a két barát.

Messi y Suárez saldrán mañana a la cancha con estas camisetas, promocionando las candidaturas de Argentina y Uruguay para el Mundial 2030. pic.twitter.com/FStgRGuiLb — SportsCenter (@SC_ESPN) 2017. augusztus 30.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!