Sós Csaba: az új elnök már az úszásból érkezik

Visszahívta posztjáról Bienerth Gusztáv elnököt a Magyar Úszó Szövetség rendkívüli közgyűlése. Sós Csaba szövetségi kapitány az InfoRádiónak elmondta, nem lepte meg a döntés, és tudott róla, hogy bizonyos egyeztetés már zajlott a háttérben.

"Abban is biztos voltam, hogy elnök urat visszahívják, amit személy szerint sajnálok, mert ő nevezett ki arra a posztra, amelyre én nagyon régóta vágytam" - mondta a kapitány, akinek most a közgyűlés szeptember 24-i folytatásáig sok teendője van. Nem akarták, hogy új közgyűlést kelljen összehívni, mert akkor legalább harminc napot várni kellett volna, de mint mondta, erre nincs most idő.

"Rengeteg a teendő, elő kell készíteni az őszi edzőtáborokat, a Heraklész-programot, a jövő bajnoki programot, a régióvezetőkről kell dönteni, megnézni, hogy áll költségvetés. Az is eldöntöttem, hogy akik az ifi Eb-n voltak, őket novemberben el akarom küldeni edzőtáborba, jelezni akarom, hogy észrevettük őket" - mondta Sós Csaba.

A szakember eddig a kapitányi poszt mellett a szövetség szakmai alelnöke is volt, de most bejelentette,

nem akar szakmai alelnökként dolgozni tovább.

"Szövetségi kapitány vagyok, meg van egy egyetemi állásom is, ez épp elég lesz nekem. Sokan támadtak a kettős feladat miatt, amit nem tartottam túl ízlésesnek. Ezt egy pár hónapig lehet vinni, egy próba volt, korábban ilyen nem volt. Az igazi érdemi testület ezentúl jogi értelemben nyilván az elnökség lesz, de szakmailag az edzőbizottság. Ennek a létrehozását én javasoltam, és talán ez az, ami miatt stabilan jöttem ki ebből a viharból" - mondta Sós Csaba, aki úgy látja, lehet több elnökjelölt is, de nagyon valószínűnek tartja, hogy

az új szövetségi vezető már az úszásból érkezik.

