A Barcelona tizenegy nyári melléfogása

Az éjfélkor lezárult spanyol átigazolási időszak nagy vesztese a Barcelona csapata – véli a mindig is a Real Madriddal szimpatizáló Marca. Fel is sorol tizenegy pontot, amely miatt a katalán klub hívei keserű szájízzel gondolhatnak az eltelt hónapokra. Ezeket is alapulvéve nézzük, hogyan telt a Barça utóbbi néhány hete.