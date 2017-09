Hüttner Csaba: nagy küzdelem várható a női kajak-válogatottban

Amikor az év elején két olimpiai bajnok kajakozó, Kozák Danuta és Csipes Tamara is bejelentette, hogy anyai örömök elé néz, a válogatott szövetségi kapitánya gondolkodás nélkül elfogadta volna a közelmúlt Európa- és világbajnoki eredményeit.

„Ha akkor valaki azt mondja, ilyen teljesítményt fog nyújtani a női válogatott, bárki aláírta volna. Viszont a válogatók és az Eb után kicsit

éhesebb lett a közvélemény, a csapat és én is.”

Hüttner Csaba emlékeztetett, hogy az Európa-bajnokságon Lucz Dóra 200, Takács Tamara pedig 500 egyesben győzött.

„Volt két olyan versenyző is, aki olyan időt produkált, amivel bármikor bármilyen körülmények között nagy világversenyt lehet nyerni. Úgy is utaztunk ki a világbajnokságra. Azzal azonban nem számoltunk, hogy Medveczky Erika egész éjjel rosszul lesz és ötven százalékos állapotban versenyez. Biztos vagyok abban, hogy ő is és Takács Tamara is meg tudta volna nyerni ezt a számot.”

Kozák Danuta gyermeke születése után már megkezdte a felkészülést – mondta a szövetségi kapitány.

„Csipes Tamara is kiemelkedő klasszis. Ha mindketten vissza tudnak térni, és ugyanazt a teljesítményt tudják hozni, mint előtte, akkor már

négy olyan magyar kajakozó lesz a világon, aki 1:48 belüli időt tud produkálni.”

Lucz Dóra számára ugyanakkor sok volt az U23-as és a felnőtt világbajnokság – értékelt a szövetségi kapitány.

„Kicsit fáradtabban versenyzett, mint a többi nemzetközi versenyén, neki kicsit hosszú volt így az idény. Fel kell építeni az edzőjének, nekünk pedig minden támogatást meg kell adnunk, mert kétszázon alkalmas arra, hogy az olimpián is dobogón legyen.”

Hüttner Csaba a folytatásban számol továbbá a vállproblémákkal küzdő Kárász Annával és a sérült Homonnay Lucával is.

