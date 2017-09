Nyolcan már meghódították Oroszországot

EURÓPÁBAN eddig egyedül a belgák jutottak túl a selejtezőkön, de két fordulóval a zárás előtt nyilvánvalóan több más csapat is legalábbis kedvező helyzetben van.

Az A-csoportban a franciák megnehezítették a dolgukat a Luxemburg elleni, érthetetlen és a sajtójuk szerint szégyenteljes döntetlennel, de továbbra is a tabella élén állnak. Hátralévő két mérkőzésük a bolgárok ellen idegenben, majd a gyenge fehéroroszok ellen otthon lesz. A második helyen álló svédek otthon fogadják a luxemburgiakat, ez függetlenül a franciák botlásától, nem okozhat gondot, ám az utolsó nap a hollandok ellen játszanak idegenben. Mivel a vb-selejtezőkön nem az egymás elleni eredmény, hanem a gólkülönbség dönt, az Oranje számára kicsi a remény, merti +5, a svéd válogatottnak +11 a gólkülönbsége.)

Az állás: 1. Franciaország 17 pont, 2. Svédország 16, 3. Hollandia 13, 4. Bulgária 12, 5. Luxemburg 5 (7-17), 6. Fehéroroszország 5 (4-16).

A B-csoportban a magyar válogatott már kiesett, célja a harmadik hely megszerzése. A svájciak vezetnek, de meg kellene verniük otthon a mi csapatunkat (erre a papírforma alapján jó esélyük van), ám ezt követően, ha a portugálok nem botlanak meg Andorrában, muszáj pontot szerezniük az utolsó fordulóban Lisszabonban. Ellenkező esetben a portugálok jobb gólkülönbségükkel megnyerik a csoportot.

Az állás: 1. Svájc 24 pont, 2. Portugália 21, 3. Magyarország 10, 4. Feröer-szigetek 8, 5. Andorra 4, 6. Lettország 3.

A C-csoportban a németek játszanak még az egyetlen riválisnak maradt északírekkel Belfastban, de akár ki is kaphatnak, ha utána hazai pályán megverik a meglepően jól teljesítő azerieket. A majd Norvégiában záró északírek másodiknál rosszabbak már nem lehetnek, a többi négy csapat, köztük a cseh válogatott, már kiesett.

Az állás: 1. Németország 24 pont, 2. Észak-Írország 19, 3. Azerbajdzsán 10, 4. Csehország 9, 5. Norvégia 7, 6. San Marino 0.

A D-csoportban a kedden a rivális írek otthonában nagyon fontos győzelmet arató szerbek, akik a 2006-os világbajnokság óta (amelyen még Montenegróval közös csapattal vettek részt) csak a 2010-es, dél-afrikai vb-re jutottak ki a nagy tornák közül, már biztosan legalább pótselejtezőt játszhatnak. De jó esélyük van a csoport megnyerésére is, mivel négypontos előnyük van a walesiek előtt, s akár ki is kaphatnak a következő meccsükön, Bécsben, ha utána otthon megverik a grúzokat. (Mindazonáltal ez nem lesz egyszerű, a grúzok kifejezetten masszívok idegenben, három döntetlen mellett egyetlen vereségük van, az is 1-0-s.) A walesiek mennek Tbiliszibe, majd utána fogadják az íreket, valószínűleg az a meccs dönt majd a pótselejtezőbe jutásról.

Az állás: 1. Szerbia 18 pont, 2. Wales 14, 3. Írország 13, 4. Ausztria 9, 5. Grúzia 5, 6. Moldova 2.

Az E-csoportban a román, az örmény és a kazah válogatott már kiesett, maradtak hárman versenyben. A koppenhágai kudarc ellenére a lengyelek magabiztosan vezetnek, Montenegró még játszik mindkét riválisával, előbb otthon a dánokkal, majd Varsóban a lengyelekkel. Ha a listavezető nyer Jerevánban a következő fordulóban, s a dánok podgoricai fellépése döntetlent hoz, már nincs jelentősége az utolsó meccsüknek. Ha nem így lesz, akkor is esélyesebbek otthon Montenegrónál. A dánok az utolsó körben otthon a románokat fogadják.

Az állás: 1. Lengyelország 19 pont, 2. Dánia és Montenegró 16 (18-7), 4. Románia 9, 5. Örményország 6, 6. Kazahsztán 2.

Az F-csoportban Anglia vezet, fél lábbal már Oroszországban van. Otthon a szlovénok és idegenben a litvánok ellen kell két pontot szereznie ahhoz, hogy ne kelljen gólkülönbséget számolni, pedig az is jó. S persze, csak akkor kell két pont, ha a második helyen álló szlovákok nyernek Glasgow-ban a még a pótselejtezőben reménykedő skótok ellen is. A szlovénoknak előbb a Wembleyben kell játszaniuk, aztán fogadják a skótokat.

Az állás: 1. Anglia 20 pont, 2. Szlovákia 15, 3. Szlovénia 14 (10-4), 4. Skócia 14 (14-10), 5. Litvánia 5, 6. Málta 0.

A G-csoportban a spanyolok már nyeregben vannak, a hátralévő két mérkőzésükön összesen három pontot kell szerezniük. Előbb fogadják az albánokat, majd utaznak Izraelbe. A második helyezett olaszoknak marad a pótselejtező, fogadják a macedónokat, aztán mennek Albániába. A 2016-os Eb-n szerepelt „szkipetárok” ugyan csak hatpontnyira vannak a Squadra Azzurrától, de nincs esélyük.

Az állás: 1. Spanyolország 22 pont, 2. Olaszország 19, 3. Albánia 13, 4. Izrael 9, 5. Macedónia 7, 6. Liechtenstein 0

A H-csoportban a legfontosabb kérdés már eldőlt, a belgák kijutottak a vb-re. A második helyért még nagy a harc, a bosnyákok még fogadják a belgákat és mennek az észtekhez, a görögök fogadják a gibraltáriakat és mennek Ciprusra. Az egypontos hátrány ellenére ez tűnik könnyebbnek.

Az állás: 1. Belgium 22 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 14, 3. Görögország 13, 4. Ciprus 10, 5. Észtország 8, 6. Gibraltár 0

Az I-csoportban megjósolhatatlan a kimenetel. Még négy csapatnak van reális esélye a csoportelsőségre, a horvátok a finneket fogadják és mennek Ukrajnába, ez 4-6 pont lehet. A velük azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel álló izlandiak fogadják Koszovót, ez plusz három pont, de előtte el kell utazniuk Isztambulba. A törököknek és az ukránoknak csak akkor van esélyük, ha megszerzik mind a hat pontot. Előbbiek az izlandiak fogadása után Helsinkibe mennek, utóbbiak a horvátok elleni, kijevi találkozó előtt idegenben Koszovó ellen játszanak. Még akár az sem elképzelhetetlen, hogy megelőzik a horvátokat így...

Az állás: 1. Horvátország 16 pont (12-3), 2. Izland 16 (11-7), 3. Törökország 14 (12-8), 4. Ukrajna 14 (11-7), 5. Finnország 7, 6. Koszovó 1.

DÉL-AMERIKÁBAN a brazilok már révbe értek, de mögöttük nagyon szoros az állás. Az argentinok, akiknek nagyjából akkora égés a ma hajnali venezuelaiak elleni 1-1, mint a magyar válogatottnak volt az andorrai bukás, még mindig csak pótselejtezős helyen állnak. (Az ötödik helyezett majd az óceániai zóna győztesével, Új-Zélanddal játszik a részvételért.) A szubkontinensen nehéz a történtek után papírformát emlegetni, de a legutóbbi két Copa Américát megnyerő Chile, például kifejezetten nehéz helyzetben van, mert még játszik Brazíliában. Az uruk fogadják Bolíviát és mennek Venezuelába, ők vélhetően megtartják a helyüket. Kolumbia Paraguayt fogadja és megy Peruba. A peruiak még játszanak Argentínában is. Az Albiceleste Messivel felállva is csak egy döntetlent hozott össze a vezeuelaiak ellen, öngóllal egyenlített. A hátralévő két mérkőzése közül a Peru elleni tűnik könnyebbnek, de aztán megy Ecuadorba. Mindazonáltal a reális számítás szerint be kell jönnie negyediknek.

Az állás: 1. Brazília 37 pont, 2. Uruguay 27, 3. Kolumbia 26, 4. Peru 24 (26-25), 5. Argentína 24 (16-15), 6. Chile 23, 7. Paraguay 21, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 13, 10. Venezuela 8.

A CONCACAF-ZÓNÁBAN Mexikó már letudta a maga feladatát, a hátralévő mérkőzéseitől függetlenül továbbjutott. A második helyen álló Costa Ricának még egyetlen pont kell, ezt meg fogja szerezni otthon Honduras ellen, az utolsó meccse pedig Panamában lesz, ott sem esélytelen. Bajban van az Egyesült Államok válogatottja, egyelőre pótselejtezős helyen áll. (A zóna negyedik helyezettje Ausztráliával vagy Szíriával játszik majd a vb-részvételért.) Mindazonáltal az a valószínűbb, hogy előrelép majd a harmadik helyre, hiszen az utolsó két fordulóban fogadja a rivális panamaiakat és vendégségbe megy a hatos döntő leggyengébb csapatához, Trinidad és Tobago válogatottjához.

Az állás: 1. Mexikó 18 pont, 2. Costa Rica 15, 3. Panama 10, 4. Egyesült Államok 9 (12-11), 5. Honduras 9 (9-16), 6. Trinidad és Tobago 3

ÓCEÁNIÁBAN Új-Zéland megnyerte a Salamon-szigetek ellen a zónadöntőt, s ezzel jogot szerzett arra, hogy majd a dél-amerikai zóna ötödik helyezettjével játsszon a vb-szereplésért.

ÁZSIÁBAN befejeződtek a selejtezők. Az A-csoportból Irán és a Koreai Köztársaság, a B-ből Japán és Szaúd-Arábia jutott be a harminckettes döntőbe, a pótselejtezős helyért a két harmadik, Szíria és Ausztrália játszhat. A győztes lesz majd a Concacaf-zóna negyedik helyezettjének ellenfele.

A végeredmény, A-csoport: 1. Irán 22 pont, 2. Koreai Köztársaság 15, 3. (és pótselejtezős) Szíria 13 (9-8), 4. Üzbegisztán 13 (6-7), 5. Kína 12, 6. Katar 7. B-csoport: 1. Japán 20 pont, 2. Szaúd-Arábia 19 (17-10), 3. Ausztrália 19 (16-11), 4. Egyesült Arab Emirátusok 13, 5. Irak 11, 6. Thaiföld 2.

Szíria ünnepel

AFRIKÁBAN még nagyon kusza a helyzet, a négyes csoportokban játszandó mérkőzések egyharmada hátra van. Egyelőre Tunézia, Nigéria, Elefántcsontpart, Burkina Faso és Egyiptom áll a maga négyese élén, az első kettőnek az előnye három pont, a többieknél szorosabb az állás.

