Újabb magyar vízilabdázó lett halhatatlan

Beiktatták a nemzetközi sportági halhatatlanokat tömörítő szervezet, a International Swimming Hall of Fame tagjai közé Tokió olimpiai bajnok vízilabdázóját, dr. Bodnár Andrást - írta a magyar szövetség honlapja.

A nemzetközi sportági halhatatlanokat tömörítő szervezet úgy döntött, hogy tagjai közé választja dr. Bodnár Andrást. A hírt a jelölőbizottságban és a döntőbizottságban is tag dr. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke közölte még a februári döntés után az 1964-es olimpiai bajnokkal, az ötkarikás ezüstéremmel (1972) és két bronzéremmel (1960, 1968) is rendelkező, világ- és Európa-bajnok legendával, aki akkor meglepődött, és nagyon örült a megtiszteltetésnek. A napokban hivatalosan is beiktatták - írta a waterpolo.hu.

A 75 esztendős dr. Bodnár András 1992 óta tagja az Európai Úszó Szövetség (LEN) orvosi bizottságának, ezen felül a Magyar Olimpiai Bizottság keretin belül működő Mező Ferenc Sportbizottság elnöki teendőit is ellátja.

A magyar vízilabdázók közül a Hírességek Csarnokának tagja Benedek Tibor, Biros Péter, Faragó Tamás, Gyarmati Dezső, Halassy Olivér, Homonnay Márton, Kanizsa Tivadar, Kásás Tamás, Kárpáti György, dr. Kemény Dénes, dr. Kiss Gergely, Komjádi Béla, Lemhényi Dezső, Markovits Kálmán, Mayer Mihály, dr. Molnár Tamás, Németh János, Szécsi Zoltán, Szivós István, id. Szivós István és Zólyomi András is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!