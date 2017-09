Új női bajnoka lesz a US Opennek

A US Open 2000-es és 2001-es győztesét három játszmában Sloane Stephens búcsúztatta, aki így pályafutása első Grand Slam-fináléjára készülhet. A meccsen csak az utolsó szett hozott izgalmas végjátékot, ugyanis az elsőt a 24 éves Stephens, a másodikat a 37 esztendős Williams nyerte könnyedén. A harmadikban viszont úgy haladtak fej fej mellett a felek, hogy mindkettőjüknek gondot okozott hozni a saját szervajátékukat. A csaknem egyéves kényszerpihenő után Wimbledonban visszatért Stephens 5:5-nél harmadszor is brékelt, majd adogatóként is nyert, így lezárta a 2 óra 9 perces találkozót.

A másik ágon is amerikai párharcot vívtak, de az nem hozott igazi küzdelmet, Madison Keys ugyanis mindössze három játékot vesztett CoCo Vandeweghe ellen a 68 perces meccsen. Keys - finálébeli riválisához hasonlóan - még nem játszott döntőt GS-versenyen, így szombaton mindenképpen új bajnokot avatnak.

Eredmények:

női egyes, elődöntő:

Keys (amerikai, 15.)-Vandeweghe (amerikai, 20.) 6:1, 6:2

Stephens (amerikai)-V. Williams (amerikai, 9.) 6:1, 0:6, 7:5

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!