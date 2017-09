Futballtörténelmi eseménynek volt részese Dárdai Pál

Spanyolországban a Real Madrid másodszor is csak döntetlent játszott (előbb a Valenciával, majd a szinte valenciai Levantéval), s ezzel négypontos hátrányba került a Barcelonával szemben. A két gárda között 17 hónapja nem volt ilyen nagy különbség a katalánok javára. Cristiano Ronaldo nem játszhatott az eltiltása miatt, Karim Benzema az első félidő közepe táján megsérült, Marcelo pedig a találkozó utolsó perceiben piros lapot kapott. Egyikük sem játszhat majd a hétvégén, az Anoetában, a még százszázalékos Real Sociedad elleni rangadón. Zidane ezúttal is rotálta a keretet, ahogyan az tavasszal jól bevált, a Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt pihentette néhány kulcsjátékosát, például Navast, Varane-t, Modricot, Casemirót és a később csereként beálló Iscót is. Ezúttal nem jött be: Lucas Vazquez kiegyenlített ugyan. Az egyetlen öröm az ürömben: góljával folytatódott a sorozat,

a Madrid a 71. egymást követő találkozóján is szerzett gólt.

A Barcelona 5-0-ra megverte az Espanyolt a katalán derbin, s egyelőre kapott gól nélkül áll. Ernesto Valverde remekül rajtolt a csapattal. A Barca legutóbb Luis Enrique első idényében, 2014–2015-ben kezdte hasonlóan (három győzelem, kapott gól nélkül) az idényt. A mesterhármast szerző Lionel Messi ismét kiemelkedően játszott, öt góljával vezeti a spanyol góllövőlistát. Senki sem lőtt nála több gólt a katalán derbik történetében, immár húsznál jár. A mostani találkozón az első három gól volt az övé, majd az utolsó percekben Gerard Piqué és Luis Suárez is a kapuba talált. A gránátvörös-kékeknél az új szerzemények közül Nelson Semedo és Gerard Deulofeu kezdett, de a második félidőben beállt Ousmane Dembélé és Paulinho is.

A Valencia és az Atlético Madrid kifejezetten unalmas mérkőzésen végzett 0-0-ra, a Sevilla, igaz, csak a második félidőben gólokat szerezve, de simán megverte a gyenge Eibart. Jól ment a baszkoknak. A Real Sociedad 4-2-re verte Galíciában a Deportivót, a korábban a Real Madridban is szerepelt Asier Illaramendi élvonalbeli pályafutása során először szerzett két gólt egy mérkőzésen. Az Eusebio Sacristán által irányított „királyi társaság” pazar rajtot vett, három forduló után három győzelemmel áll.

Primera División, 3. forduló

FC Barcelona-Espanyol 5-0

Sevilla-Eibar 3-0

Real Madrid-Levante 1-1

Valencia-Atlético Madrid 0-0

Leganés-Getafe 1-2

Deportivo-Real Sociedad 2-4

Athletic Bilbao-Girona 2-0

Celta Vigo-Alavés 1-0

Villarreal-Real Betis 3-1

Az élcsoport: 1. Barcelona 9 pont, 2. Real Sociedad 9, 3. Sevilla 7.

Németországban a forduló meglepetése a Bayern München veresége a Hoffenheim pályáján. Szalai Ádám, sérülése miatt, nem szerepelt a győztesek keretében. A házigazdák a válogatott meccsek miatt szünet előtt 2-2-re végeztek a Bayer Leverkusennel, ezt követően Julian Nagelsmann edző négy helyen is megváltoztatta a kezdő csapatát. (A válogatott Wagner izomsérülés miatt maradt ki.) Neki bevált a részben kényszerű változtatás, az öt helyen váltó, Robbent és Ribéryt is mellőző Carlo Ancelottinak nem. A Hoffenheim mindkét gólját Mark Uth szerezte, aki a Leverkusen ellen is a kapuba talált. A Bayern számára a vereség nyilván nem tragédia, de nem erősíti az olasz edző helyzetét. Vasárnap éppen a klub korábbi játékosa, Mario Basler engedett sajtónyilvánosságot azon „biztos helyről származó információjának”, hogy

Ancelotti a télen távozik,

mivel egy kínai klub visszautasíthatatlan ajánlatot tett neki.

Gulácsi Péter együttese, az RB Leipzig értékes győzelmet aratott Hamburgban, az első gólt a jövő nyártól a Liverpoolban játszó Naby Keita lőtte. A magyar válogatott kapus továbbra is őrzi a helyét a csapatban. Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC futballtörténelmi mérkőzésen játszott döntetlent a forduló előtt még pont nélkül álló Werder Bremennel.

A topligák történetében először vezetett hölgy bajnoki mérkőzést.

Bibiana Steinhaus, aki egyébként a korábbi angol FIFA-bíró, Howard Webb élettársa, nem okozott csalódást. A berliniek az első félidőben Leckie révén vezetést szereztek, a másodikban a brémaiak Delaney révén kiegyenlítettek.

Bundesliga, 3. forduló

HSV–RB Leipzig 0-2

Augsburg–1. FC Köln 3-0

Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 0-1

Freiburg–Dortmund 0-0, Mainz–Leverkusen 3-1

Wolfsburg–Hannover 1-1

Hoffenheim–Bayern München 2-0

Hertha BSC–Werder Bremen 1-1

Schalke–VfB Stuttgart 3-1

Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 7 pont, 2. Hoffenheim 7, 3. Hannover 7.

Olaszországban a Juventus könnyed főpróbát tartott a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, 3-0-ra verte a Chievót. Az argentinok közül ezúttal Gonzalo Higuaín és Paulo Dybala is szerzett gólt, megtoldva Perparim Hetemaj öngólját.

Az Inter is nagyszerűen menetel, ezúttal 2-0-ra nyert, Mauro Icardi büntetőből lőtte az első, Ivan Perisic, akcióból, a második gólt.

Icardi büntetője előtt öt percen keresztül „dolgozott” a videobíró,

majd a tizenegyes mellett döntött.

A Milan, nehéz körülmények között, rossz talajú pályán, súlyos vereséget szenvedett az Olimpiai Stadionban a Laziótól. Ciro Immobile három gólt szerzett a Serie A egyik legjobb védelme ellen. Az első két mérkőzését elveszítő Fiorentina Veronában javított: 5-0-ra verte meg a Hellas Veronát.

Serie A, 3. forduló

Juventus–Chievo 3-0

Sampdoria–AS Roma a rossz idő miatt elhalasztva

Internazionale–Spal 2-0

Atalanta–Sassuolo 2-1

Cagliari–Crotone 1-0

Verona–Fiorentina 0-5

Udinese–Genoa 1-0

Lazio–AC Milan 4-1

Benevento–Torino 0-1

Bologna–Napoli 0-3

Az élcsoport: 1. Juventus 9 pont, 2. Napoli 9, 3. Internazionale 9.

