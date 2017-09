Két magyar is játszhat ma este a Bajnokok Ligájában

E csoport: A CSZKA tegnapi sikerének megismétlését reméli a másik moszkvai gárda, a Szpartak Szlovéniában. A Maribor harmadszor szerepelhet a főtáblán, 1999 és 2014 után. Mindkét csapatnak fontos a pontszerzés, mert a további két rivális erősebb.

A Liverpool, miután a playoff-körben a német Hoffenheimen jutott túl, újabb topligás csapattal mérkőzik, ezúttal spanyol ellenfelet kap. Jürgen Klopp együttese a hétvégén súlyos vereséget szenvedett a Manchester Citytől, viszont az ott kiállított, majd eltiltott Sadio Mané ezúttal játszhat. Szalah beteg, vélhetően hiányozni fog, Mignolet helyett Karius véd, de a szenzáció egy további változás:

Coutinho visszatér.

F csoport: A Feyenoord tavaly a Manchester United ellen kezdte a csoportkörbeli szereplését – igaz, az Európa Ligában. Most a város másik csapata az ellenfél, egy szinttel feljebb, a királykategóriában. Akkor Vilhena góljával nyert a rotterdami csapat 1-0-ra, ő most is a csapatban lesz. Egyébként öt sérültjük is van a hollandoknak. A Man Cityben Claudio Bravo fog védeni, de ez állítólag tervezett csere, nem amiatt történik, mert szombaton Mané fejbe rúgta az első számú kapust, Édersont. Valószínűleg Vincent Kompany sem játszik.

A csoport másik meccsén a remek formában lévő Napoli Harkovban lép pályára. A donyecki Sahtar ezúttal már „csak” három brazillal kezd majd. Érdekes: a Napoli tavaly is Ukrajnában, de a Dinamo Kijev ellen kezdte a BL-csoportkört.

G csoport: Az FC Porto a török Besiktas ellen rajtol, Aboubakar és Pereira is eltiltott. A csapat remekül kezdte a bajnoki szezont, öt győzelme van, még gólt sem kapott. A legutóbbi 15 hazai BL-mecséből csak kettőt veszített el, az egyiket a Dinamo Kijev ellen, a másikat, éppen a legutóbbi alkalommal, idén februárban, a későbbi döntős Juventusszal szemben. A Besiktas sem kezdett rosszul a maga bajnokságában. Tavaly a BL-csoportkörben egy másik portugál csapat, a Benfica ellen kezdett, 1-1-et ért el Lisszabonban.

Az RB Leipzig abszolút újonc a nemzetközi porondon, egyből a BL főtábláján kezd, köszönhetően kiváló bajnoki szereplésének. Gulácsi Péter (és a pályaedző, Löw Zsolt) együttese az előző szezon meglepetéscsapatát, az AS Monacót fogadja. A hercegség együttese óriási változáson ment át a nyáron, négy kulcsjátékosát is elveszítette. Thomas Lemart meg tudta ugyan tartani, de a válogatott középplyás sérült.

H csoport: A címvédő Real Madrid a ciprusi APOEL ellen kezdi meg a szereplését. Karim Benzema sérült, így Isco lesz a középcsatár (hamis kilences...) előtte pedig Gareth Bale és Cristiano Ronaldo játszik. A Bernabéuban a legutóbbi két hazai meccsét nem tudta megnyerni (döntetlen a Valencia és a Levante ellen), de Cristiano Ronaldo egyiken sem játszott. Másképpen: amikor az aranylabdás a pályán volt, a csapat az Atlético Madrid elleni, tavaszi BL-elődöntő óta minden mérkőzését megnyerte. A nicosiai vendégek keretében ott van Sallai Roland, aki a hétvégén egy góllal és egy gólpasszal mutatkozott be új csapatában a Nea Szalamisz ellen.

A másik ágon a Tottenham Hotspur fogadja a Borussia Dortmundot. Fontos a helyszín: a Wembleyben. A futball templomában a Spurs a legutóbbi tizenegy mérkőzéséből csupán egyet nyert meg. Dele Alli nem játszhat, februári kiállítása után három mérkőzéses szilenciumot kapott. A BVB sincsen könnyű helyzetben, hét sérültje van: Durm, Schmelzer, Rode, Guerreiro, Subotić, Bartra és Schürrle.

BL-csoportkör, 1. forduló, szerdai program

E csoport: Maribor–Szpartak Moszkva, Liverpool FC–Sevilla

F csoport: Feyenoord–Manchester City, Sahtar Donyeck–SSC Napoli

G csoport: RB Leipzig–AS Monaco, FC Porto–Besiktas.

H csoport: Real Madrid–APOEL, Tottenham–Borussia Dortmund.

Minden mérkőzés 20.45-kor kezdődik.

