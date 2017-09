Kövér: a két arany csak hab a tortán

Nehéz időszakon van túl Kövér Márton: a dél-afrikai világbajnokság előtt másfél héttel még térdproblémával küszködött, korábban az Európa-bajnokságon a bordaközi izma is megsérült, ott még az is kétséges volt, hogy egyáltalán elindulhat-e a versenyen. Ráadásul most a vb-n a hajókkal is akadtak problémák.

„A vb előtt úgy gondoltam, hogy ha dobogóra állhatok, az már felér egy győzelemmel. A verseny azonban mást hozott, olyan helyzetek adódtak, amelyeket nekem sikerült a legjobban megoldanom" – mondta a kilencszeres világbajnok kenus az InfoRádió Víztükör című műsorában.

Megjegyezte, hogy a rajtok egyáltalán nem sikerültek jól.

„Egyesben kellett egy kilométernyi evezés, mire felzárkóztam, onnan pedig igyekeztem tapadni az élbolyhoz. A végére a spanyol ellenfelemmel maradtunk versenyben, de ő teljesen elkészült az erejével. Az utolsó 7-8 kilométeren már mindenem fájt, de elsőként értem be a célba" – emlékezett vissza Kövér Márton.

Párosban Dóczé Ádámmal azért szenvedtek meg a sikerért, mert a gyengébb rajt mellett a hajójuk nehezen fordult, és emiatt rengeteg időt vesztettek. Az aranyérem sorsa ebben a számban is a finisben dőlt el.

„Megkönnyebbültem, hogy teljesítettem az évet.

Megvannak az eredményeim, így a következő szezonban is csinálhatom tovább. Nekünk ebben a két napban kell maximumot nyújtanunk, ezen múlik a következő 12 hónap" - jegyezte meg.

Kövér Márton elárulta, hogy az idény végeztével két napnál többet nem szokott pihenni. Mindig edz, fut és biciklizik, bár természetesen nem akkora intenzitással, mint a felkészülés időszakában.

„Családom van, másfél éves a kisfiam, az időm nagy részét igyekszem vele és a feleségemmel tölteni. Amíg tehetem, addig a kenuzást is folytatnám" –tette hozzá az évtized legeredményesebb maratoni kenusa.

