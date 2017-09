Párizsé a 2024-es, Los Angelesé a 2028-as olimpia

A NOB már júliusban döntött arról, hogy szeptember 13-án mindkét helyszínt kijelöli, majd augusztus elején megállapodást kötött az amerikai metropolisszal a 2028-as rendezésről, amely egyben zöld lámpát adott a francia fővárosnak 2024-re. A NOB történetében másodszor fordul elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát kapta meg.

A NOB-tagoknak a két város 25-25 perces prezentációja után arra a kérdésre kellett nyílt szavazással válaszolniuk, hogy jóváhagyják-e a NOB, Párizs és Los Angeles között született megállapodást. Ezt a jelenlévők

egyhangú döntéssel fogadták el,

így a francia főváros 1900 és 1924, míg az amerikai nagyváros 1932-ben és 1984 után harmadszor lesz házigazda.

A pályázat eredetileg - ahogy korábban is szinte mindig - a soron következő olimpia megrendezésére szólt, de miután az érdeklődők, illetve jelentkezők közül menet közben Boston, Hamburg, Róma, majd Budapest is visszalépett, így csak két jelölt maradt, felvetődött, hogy a limai kongresszuson a 2028-as játékok rendezési jogát is ítéljék oda.

A NOB július 11-én döntött arról, hogy szeptember 13-án a 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is bejelenti. Ennek ugyanakkor előfeltétele volt, hogy a három fél - a két város és a NOB - megegyezzen. Eredetileg Párizs és Los Angeles is ragaszkodott a 2024-es rendezéshez, de utóbbi később hajlandónak mutatkozott a négy évvel későbbi játékok lebonyolítására is.

Az erről szóló megállapodást a NOB és Los Angeles július 31-én jelentette be, az egyezség részét képezi, hogy a szervezet 2 milliárd dollárral járul hozzá a 2028-as rendezéshez. A NOB hosszú távú támogatásából az amerikai nagyváros többek között utánpótlásprogramot működtet. Ezzel megnyílt az út Párizs előtt a 2024-es játékok vendégül látására. A francia főváros 1,5 milliárd eurós (1,7 milliárd dollár) támogatásra számíthat.

A francia főváros 1900-ban és 1924-ben volt házigazda - így a friss döntéssel éppen száz év elteltével rendezhet ismét nyári olimpiát -, ugyanakkor sikertelenül pályázott az 1992-es, a 2008-as és a 2012-es játékokra. Los Angelesben 1932-ben és 1984-ben zajlottak olimpiai versenyek. Az Egyesült Államokban legutóbb - Atlantában - 1996-ban volt nyári olimpia, New York és Chicago viszont eredménytelenül pályázott a 2012-es és a 2016-os rendezésre.

