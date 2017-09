Új igazolást jelentett be Hosszú Katinka

Az osztály élére Szaniszló Csabát, a Sport TV műsorvezetőjét és kommentátorát kérték fel.

„Több célunk van ezen a számunkra új területen. Boldoggá és büszkévé tesz minket, milyen sokan vagytok kíváncsiak ránk, és szeretnénk mindent megtenni azért, hogy minél rendszeresebb és színvonalasabb tájékoztatást kapjatok arról, mi történik velünk. Emellett örülnénk, ha ti is többet szólhatnátok hozzánk, ha az Iron Nation tagjai egymáshoz is közelebb kerülnének, ami így reményeink szerint szintén könnyebben valósulhat meg. Természetesen vannak ennél távolabbi és merészebb céljaink is, melyekről most talán korai még beszélni, de hamarosan ennek is eljön az ideje” - közölte közösségi oldalán Hosszú Katinka.

Szaniszló Csaba megnyugtatta a nézőket, hogy a népszerű műsorban, a Trash Talkban továbbra is látható lesz.

