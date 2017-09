Nagy küzdelemben győzött Fucsovics Márton

A Kopaszi gáton emelt ideiglenes - mintegy négyezer férőhelyes - stadionban ideális körülmények várták a csapatokat, az első nézők már egy órával a kezdés előtt a lelátókon élvezték a napsütést és huszonkét fokos kora őszi időt.

A két válogatott hetedik összecsapására készült, az előző hatot rendre az oroszok nyerték. Legutóbb 1996-ban találkoztak, az oroszok 4-1-es sikerével a magyar együttes akkor kiesett az elitet felvonultató világcsoportból, melybe most, az euro-afrikai zóna I-es csoportjának rájátszásából nyílt ismét alkalom feljutni. A 21 évvel ezelőtti párharcnak tevékeny részese volt Köves Gábor is, aki jelenleg a nemzeti együttes kapitányaként dolgozik.

Ami a nemzetközi szövetség DK-ranglistáját illeti, az oroszok a 15., míg a magyarok a 26. helyen állnak.

Az 500 néző előtt elrajtoló budapesti csata első meccsét Fucsovics, a hazaiak éljátékosa vívta a vendégek másodikjával, az idei US Openen negyeddöntős Andrej Rubljovval (37.). A világranglistán 113. magyar első bréklabdájánál még elcsúszott a salakon, ám a negyediket már kihasználta, és 3-1-re ellépett. A dühöngő orosznak a pályával, a bíróval és a közönséggel is gondjai akadtak, a 25 éves hazai kedvenc újabb brékjénél pedig már elütötte a labdát mérgében.

A félórás és váratlanul egyoldalú nyitószettet követően a második játszma már 2500 szurkoló előtt kezdődött, s a 19 éves orosz továbbra is hasztalanul küzdött első bréklehetőségéért. Az idén Wimbledonban és a US Openen is főtáblás Fucsovics - aki utóbbi 13 Davis Kupa-meccséből 12-t nyert - 3:3-nál került ismét lépéselőnybe, majd ellenfele első két bréklabdáját hárítva 5:3-ra meglépett. Nyolcvan perc elteltével álló ováció fogadta a stadionban, hogy 6:2, 6:4 állt az eredményjelzőn.

A harmadik felvonásra sűrű felhőzet érkezett a magyar főváros fölé, így a felek villanyfényben folytatták a mérkőzést. A tekintélyes hátrány ellenére Rubljov nem adta fel, és rögtön elvette a magyar szerváját, aki 3:3-nál visszajött a szettbe. Az ekkor már alig rontó moszkvai teniszező 4:5-nél még nem tudott élni játszmalabdájával, ám tovább bombázta ellenfele fonákját, és 5:6-nál már nem rontott. A negyedik szettben Fucsovics egyre fáradtabbnak tűnt, rövidíteni próbálta a labdameneteket, a rendkívül stabil orosz azonban türelmesen mozgatta őt, és 6:2-vel kiegyenlített, így 2 óra 50 perc után jöhetett a döntő szett.

Ebben kellemes meglepetésre megtört Rubljov lendülete, a magyar játékos elvette az adogatását, csakhogy rögtön el is bukta a sajátját. Mindketten utolsó tartalékaikat mozgósították, Fucsovics 4:3-nál néhány bámulatos labdamenetet követően brékelt, mire az orosz földhöz vágta az ütőjét. Egy viszonylag sima adogatójátékot követően, 5:3-nál Rubljov szétesett, s egy újabb brék után már talpon volt a publikum, Fucsovics pedig térdre ereszkedve ünnepelt. A találkozó 3 óra 25 percig tartott.

"Voltak nehéz pillanatok, de a közönség átsegített rajtuk. Szurkoljon mindenki Attilának is" - mondta a boldog győztes.

A folytatásban Balázs Attila (164.) következik az ellenfél legjobbja, Karen Hacsanov (32.) ellen.

