Nem látja a messiást Hosszú Katinka

Hosszú Katinka úgy látja, már elkezdődött a pozitív változás az úszósportban.

„Az, hogy változás van, az már önmagában pozitív: nem az van, mint ami mindig volt. Egyre többen felállnak és elmondják, ha valamilyen problémájuk van. Ismételni tudom magam: ez már önmagában egy nagy előrelépés, de úgy vélem, nagyon hosszú folyamat lesz” - mondta a háromszoros olimpiai bajnok a zoom.hu-nak nyilatkozva.

A sportoló arról is beszélt, mire számít a jövőben.

„Nem lesz messiás, nem lesz az, hogy egyik napról a másikra minden rendben lesz.

Ahogy mondtam, úgy gondolom, hogy dolgoznunk kell közösen azon, hogy tényleg egy átlátható rendszer alakuljon ki az úszószövetségben és mindenki úgy érezze, hogy azt kapja, amit megérdemel, ami már előre le volt fektetve” - fejtette ki.

Hosszú Katinka arra nem kívánt válaszolni, hogy milyen típusú elnököt tartana megfelelőnek a szövetség élére a jövő vasárnapi közgyűlésen.

Elárulta, hogy mennyit vett ki belőle a hazai vb-n, amelyen négy érmet szerzett.

„Nem is fizikálisan éreztem azt, hogy elfáradtam. Az olimpián is nagy volt a nyomás, és hogy hazajöttem a vb-re felkészülni, az megint egy másik szint volt: inkább mentálisan fáradtam el, mintsem fizikálisan, úgyhogy ahogy vége lett a vb-nek és a világkupának, szinte új erővel kezdtem el az edzéseket. Megvannak ugye az új célok, köztük a tokiói olimpia, de azért nagy kő esett le a szívemről, hogy a világbajnokság úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Most már tényleg azt mondhatom, hogy eljutottam egy olyan szintre a pályafutásomban, hogy azért csinálom, hogy megnézzem, még mit lehet elérni. De úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt azért már elértem” - emelte ki.

