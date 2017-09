Végre nagy magyar futballsiker külföldön

Története során negyedszer hódította el a US Open-kupát a Sporting Kansas City, amely a döntőben a New York Red Bullst győzte le 2–1-re – többek között Sallói Dániel góljának köszönhetően.

Magyar idő szerint csütörtökre virradóra rendezték az amerikai labdarúgás kupasorozatának, a US Open Cup 2017-es döntőjét. 2015-ben Németh Krisztián pazar góljával nyerte meg a trófeát a Kansas City, most meg Sallói Dániel szerepelt a győztes csapatban, ráadásul a 21 éves csatár a kispadról beállva gólt is rúgott.

Sallói csereként kezdte a szerdai döntőt, a 43. percben állt be Latif Blessing helyére, akinek találatával a Kansas akkor már 1-0-ra vezetett. A magyar támadó a 66. percben duplázta meg csapata előnyét, az ellenfél a ráadás perceiben csak szépíteni tudott.

A Sporting - még Kansas City Wizards néven - először 2004-ben nyerte meg a sorozatot, így 2012 és 2015 után idén már negyedik alkalommal diadalmaskodott. Amikor bejutott a fináléba, mindig győzni tudott. Előzőleg, 2015-ben egy másik magyar futballista, Németh Krisztián volt aktív közreműködője a sikernek.

Sallói Dániel Újpesten nevelkedett, ott is lett élvonalbeli játékos, Nebojsa Vignjevics edző a 2015/16-os idényben azonban nem sok játéklehetőséget adott neki, ezért Gyirmótra, majd onnan 2017 telén Amerikába távozott.

